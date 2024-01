Tối nay (30/1), Công an tỉnh Bình Dương thông tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Thuận An và cơ quan chức năng kiểm tra một địa điểm tổ chức chơi Poker trong chung cư, qua đó phát hiện nhiều vi phạm.

Công an kiểm tra một bàn chơi Poker - Ảnh: T.T

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Thuận An, Phòng Văn hóa TP Thuận An kiểm tra Công ty TNHH Poker Bình Dương, nằm trong chung cư The Emerald Golf View (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại thời điểm này, công ty trên có 3 bàn đang hoạt động với 17 người chơi Poker đều đã đăng ký thành viên. Tuy nhiên, công ty chưa gửi kế hoạch tổ chức giải thi đấu về cơ quan có thẩm quyền theo quy định; chưa xây dựng cơ chế thu – chi nội bộ theo quy định; chưa đăng ký với cơ quan chức năng về cơ cấu giải thưởng đối với thành viên trong câu lạc bộ; nhân viên đang làm việc tại công ty chưa có hợp đồng lao động.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản và yêu cầu Công ty TNHH Poker Bình Dương chấm dứt vi phạm, đồng thời ngừng tổ chức hoạt động Poker.

Đến ngày 29/1, Công ty TNHH Poker Bình Dương gửi đơn tới các cơ quan chức năng xin được tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động với lý do “khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo tìm hiểu, công ty trên đăng ký hoạt động trong lĩnh vực “Thể thao trí tuệ” (Poker), do bà N.T.T.T (SN 2000, ngụ Bình Dương) đứng tên với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ. Công ty hợp đồng thuê căn hộ shophouse của chung cư để làm địa điểm hoạt động.

Sau thời gian quảng cáo rầm rộ để giới thiệu và thu hút người chơi, ngày 13/1, công ty bắt đầu tổ chức hoạt động Poker.

Liên quan đến hoạt động chơi Poker, trước đó Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cũng đã có văn bản gửi Phòng văn hóa và Thông tin các huyện, thị, TP về việc tăng cường giám sát đối với loại hình này, tránh những biến tướng, mất an ninh trật tự.