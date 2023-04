Sau khi tạo nên sự cuồng nhiệt cho sân khấu Augusta, với việc vượt qua cắt loại lần thứ 23 liên tiếp, Tiger Woods rút khỏi Masters Tournament vì chấn thương.

Vào lúc 7h15 sáng giờ địa phương (khoảng 18h15, theo giờ Hà Nội), BTC The Masters thông báo nhà vô địch của 15 major, người từng 5 lần đoạt áo khoác xanh lá cây, rời cuộc thi.

Tiger Woods rời The Masters vì chấn thương

Woods đã hoàn thành 7 hố của ngày thứ ba vào thứ Bảy, trước khi cuộc thi bị hoãn lại cho đến Chủ nhật vì trời mưa, và đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng trong số những người chơi vượt qua cắt loại.

Một đoạn video cho thấy rõ Tiger đi khập khiễng rất rõ ràng, cùng với cử chỉ khó chịu, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thể chất của Woods.

"Siêu Hổ" chỉ tham dự 3 giải đấu vào năm ngoái, sau năm 2021 giữa phòng phẫu thuật và bệnh viện được thiết lập tại nhà, hệ quả từ vụ tai nạn giao thông khiến anh suýt mất đi chân phải.

Anh đứng thứ 47 tại The Masters 2022, rút ​​lui khỏi PGA Championship vì thể lực, và chia tay The Open Championship lần thứ 150 trong nước mắt. Mùa này, trước sự kiện Augusta, anh chỉ góp mặt tại Genesis (xếp hạng chung cuộc 45).

Bản thân Tiger thừa nhận trước các giải The Masters rằng anh cố gắng tận hưởng giải đấu hơn là thi đấu, vì anh không biết liệu mỗi năm có thể là năm cuối cùng mình góp mặt chính thức ở Augusta hay không.

"Tôi đánh giá cao thực tế là tôi có thể tham dự. Và được đứng ở Augusta, một nơi đặc biệt trong trái tim tôi. Phần lớn cuộc đời tôi đã trải qua ở đây", Woods tâm sự, người sau ba năm nữa có thể tham gia vòng đua cho các cựu binh.

"Tôi không thi đấu nhiều giải hay tập luyện nhiều như trước. Những gì tôi có thể làm là rất hạn chế. Nhưng bây giờ niềm vui đã khác. Tôi đã có thể dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình và tạo ra những kỷ niệm của riêng chúng tôi. Tôi chia sẻ với cậu nhóc một số điều mà tôi từng trải qua với cha mình", Tiger nghĩ về Charlie.

Anh cảm thấy mình may mắn sau tai nạn: "Sự thật là tôi rất may mắn khi giữ được cái chân này, nó là của tôi. Vâng, nó đã bị can thiệp và có một đinh y tế trong đó, nhưng nó vẫn là của tôi. Thật khó khăn và sẽ luôn như vậy, tôi sẽ không bao giờ giống như trước. Tôi hiểu".

Với tất cả nỗi đau, ở chân và trong tâm hồn, Woods nói lời chia tay The Masters.