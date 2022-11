Tiger Woods giành Player Impact Program: Giá trị của biểu tượng

Tiger Woods băng qua cây cầu đá Swilcan nổi tiếng bắc qua hố thứ 18 tại Saint Andrews (Scotland), ngả mũ đáp lại khán giả và những giọt nước mắt tuôn rơi khi các khán đài Old Course - Ngôi nhà của Golf (Home of Golf) - dâng lên cảm xúc để chia tay một huyền thoại.

Khoảnh khắc ấy diễn ra sau vòng 2 The Open Championship 2022, phiên bản thứ 150 của giải đấu. Kể từ đó, Woods không thi đấu chuyên nghiệp do cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau vụ tai nạn giao thông năm ngoái.

Woods tạm biệt The Open 150

Trong năm 2022, Woods chỉ tham gia 9 vòng golf chuyên nghiệp, bao gồm sự kiện The Masters mà anh xếp hạng 47, cũng như The Open.

Giá trị của biểu tượng

Những khó khăn mà Woods trải qua không làm cho giá trị của anh giảm đi. Biểu tượng mãi là biểu tượng, nhất là khi golf thế giới trải qua cuộc nội chiến.

Năm 2022 là thời điểm Super Golf League - hay LIV Golf, chính thức ra đời, do Quỹ đầu tư công có chủ quyền của Saudi Arabia bảo trợ.

Greg Norman - cựu huyền thoại người Australia và là CEO của LIV Golf, đã lôi kéo rất nhiều ngôi sao hiện tại từ PGA Tour và European Tour gia nhập vào giải đấu mới.

LIV Golf đã tạo nên cuộc cách mạng cho môn thể thao này, khi các vận động viên thi đấu ít hơn (54 hố, diễn ra trong 3 ngày và không cắt loại, các golfer có quyền mặc quần short) và kiếm nhiều tiền hơn.

Giữa làn sóng gia nhập LIV Golf với mục đích duy nhất là tiền bạc mà không phải thể thao (rất nhiều golfer đã thừa nhận như vậy), Woods vẫn trung thành với PGA Tour và những giá trị truyền thông của golf.

"Siêu Hổ" đã từ chối tấm séc vượt quá 700 triệu USD mà Norman đưa ra chỉ để mời anh gia nhập LIV Golf. Nếu đồng ý thi đấu trong giải đấu của Saudi Arabia, anh còn kiếm nhiều hơn con số này.

Khước từ LIV Golf, Tiger Woods một lần nữa trở thành biểu tượng của các golfer trẻ và những người tôn vinh truyền thống khi xác nhận sự ra đời của giải đấu mới TGL, được tổ chức bởi TMRW Sports.

TMRW Sports là công ty được thành lập bởi Woods, Rory McIlroy và doanh nhân Mike McCarley.

Theo McIlroy, Woods lần thứ hai thắng giải PIP

TGL không thi đấu ngoài trời mà trên sân giả lập với green thật, tương tác với khán giả nhiều hơn, có 15 sự kiện thi đấu song song với lịch PGA Tour.

Đây là cuộc cách mạng mới mà Woods thực hiện cho thế giới golf. Nhờ vậy, anh lần thứ hai giành giải thưởng Player Impact Program (PIP) - chương trình đánh giá tác động của các golfer, được PGA Tour lần đầu tiên tổ chức vào năm 2021.

Đại sứ của PGA Tour

Woods chiến thắng PIP lần đầu tiên với tiền thưởng 8 triệu USD, trong quỹ thưởng 40 triệu USD. Năm ngoái, thời hạn triển khai kéo dài đến 31/12, nhưng năm nay PGA Tour đẩy hạn chót lên 30/9.

McIlroy xác nhận trong cuộc phỏng vấn với AP rằng Woods chiến thắng PIP 2022 còn bản thân anh xếp thứ 2. Năm nay, quỹ thưởng tăng từ 40 lên 100 triệu USD, đồng thời danh sách vận động viên cũng tăng gấp đôi, từ 10 lên 20 người.

Những thay đổi ở PIP là một hình thức để PGA Tour giữ chân các golfer trước lời mời từ LIV Golf, cũng như chuẩn bị cho sự đổi mới về lịch thi đấu.

Kể từ năm 2023, giải đấu PGA Tour sẽ chuyển sang một lịch trình mới, trong đó có 12 sự kiện nâng cao, ngoài các major và The Players Championship, với cam kết những golfer hàng đầu cạnh tranh trong ít nhất 20 sự kiện.

Woods là biểu tượng có ảnh hưởng lớn đến các ngôi sao trẻ như Morikawa

Các golfer hàng đầu được định nghĩa bởi kết quả top 20 trong danh sách PIP 2022. Chặng đầu tiên trong sự đổi mới là giải Sentry Tournament of Champions, tháng Giêng 2023, với quỹ thưởng từ 8,2 triệu USD lên 15 triệu USD.

Woods có công lớn trong những cải cách sâu rộng của PGA Tour để chống lại LIV Golf - giải đấu có 14 sự kiện vào năm 2023, thay vì 8 chặng như mùa giải vừa kết thúc.

PGA Tour dự kiến công bố giải thưởng PIP 2022 trong tuần trước hoặc sau Lễ Tạ ơn (24/11).

Chiến thắng của Woods là giá trị của biểu tượng. Bản thân anh xứng đáng hơn bất kỳ ai để trở thành đại sứ PGA Tour khi golf đang thay đổi.