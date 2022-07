Tiger Woods: Huyền thoại The Open Championship

Woods và "Ngôi nhà của golf"

Đầu tiên là Augusta, giờ đến Saint Andrews. Cũng như The Masters là khu vườn của anh, sân khấu yêu thích của Tiger Woods là thảo nguyên Scotland, nơi thứ Năm này tổ chức giải The Open Championship lần thứ 150 trong lịch sử.

Woods vui vẻ tại "Ngôi nhà của golf"

Những golfer giỏi nhất hành tinh đã được triệu tập đến "Ngôi nhà của golf" (Home of Golf) trong cuộc chiến giành lấy Claret Jug - tên chiếc cúp vô địch - rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hội nghị không thể thiếu vắng nhà vô địch của 15 Major, bất kể thân hình của anh có còm cõi như thế nào ở tuổi 46. Với năm lần phẫu thuật lưng, năm lần phẫu thuật đầu gối và một chân bị gãy trong một tai nạn xe hơi vào năm ngoái, Tiger Woods đã tạo nên một điều kỳ diệu khác với sự trở lại tại giải The Masters hồi tháng Tư.

Nhưng biểu tượng golf thế giới, được ví như "Kền kền râu của sân khấu Augusta" (Bearded vulture; tên khoa học Gypaetus barbatus, loài chim săn mồi duy nhất trong chi Gypaetus, hiện được đưa vào nhóm sắp bị đe dọa), đã thất bại vì đôi chân của anh. Sự kiện không phải cuộc thi tài dành cho anh, mà là sự kiểm chứng về chịu đựng suốt 5 tiếng đồng hồ đi bộ trên tàu lượn siêu tốc.

"Siêu Hổ" kết thúc ở vị trí thứ 47 và khá tệ. Sau đó, anh đắm mình hàng giờ trong bồn tắm băng và trở lại để tranh tài trong một giải đấu tuyệt vời khác, PGA Championship. Cơ thể nổ tung. Sau 79 gậy ở vòng ba, lần đầu tiên Woods phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong một giải chính thức.

Anh quyết định không tham dự U.S. Open để nghỉ ngơi trước giải Anh Mở rộng này ở St Andrews.

Tại nơi này, Woods từng giành vinh quang vào năm 2000 và 2005 (năm 2006, anh vô địch The Open lần thứ 3, nhưng sự kiện tổ chức ở Merseyside). Bây giờ, huyền thoại người Mỹ trở lại với hy vọng rằng con đường phẳng hơn nhiều so với The Masters sẽ cho phép anh cầm cự trong cuộc tranh tài cho đến Chủ nhật.

Woods tự tin dù cơ thể vẫn chưa lành

"Nếu mọi người đặt câu hỏi vào năm ngoái liệu tôi có thi đấu lại hay không, các bác sĩ của tôi chắc chắn đã nói không. Trong thời gian điều trị phục hồi, tôi chỉ hy vọng có thể đi lại, có một cuộc sống bình thường và có thể chơi golf với con trai", Woods tâm sự vào hôm thứ Ba.

"Nhưng tôi đang ở đây", anh tiếp tục. "Một khi tôi thấy rằng mình có thể trở lại, mục tiêu của tôi là đến St Andrews và thi đấu giải Mở rộng có ý nghĩa lịch sử lớn nhất. Tôi không thể bỏ lỡ giải đấu".

Tự tin và khát vọng

Hôm thứ Hai vừa qua, 29 nhà vô địch của The Open đã có mặt trong lễ kỷ niệm ở St Andrews. Hai con người với tổng cộng 33 major cùng nhau đi qua Cầu Swilcan nổi tiếng bắc qua hố cuối cùng của Old Course (còn gọi Old Lady hoặc Grand Old Lady), sân golf lâu đời nhất thế giới (xuất hiện từ thế kỷ 15). Jack Nicklaus, chủ nhân 18 danh hiệu lớn, ôm lấy Woods, nhà vô địch 15 giải lớn.

"The Golden Bear" (biệt danh của Nicklaus) trở lại St Andrews lần đầu tiên kể từ năm 2005, được vinh danh là công dân danh dự trong buổi lễ.

Trong ngôi nhà của golf, Tiger đã trở thành vĩnh cửu. Anh hoàn thành Grand Slam (vô địch cả 4 Major, gồm The Masters, PGA Championship, U.S. Open và The Open) vào năm 2000. Anh là người thứ 5 trong lịch sử đạt được thành tích này, sau Gene Sarazan (1932), Ben Hogan (1953), Gary Player (1965) và Nicklaus (1966).

Ngày ấy, ở tuổi 24, Woods là người trẻ nhất thâu tóm đủ 4 danh hiệu danh giá nhất thế giới golf (kỷ lục cũ thuộc về Nicklaus, ở tuổi 26). Khoảng thời gian để anh hoàn tất Grand Slam cũng ngắn nhất, 3 năm (danh hiệu đầu tiên là The Masters 1997), đánh bại kỷ lục 4 năm của Nicklaus

Woods tái hiện chu kỳ chiến thắng cả 4 danh hiệu lớn vào năm 2005. Hiện tại, anh cùng Nicklaus là hai người trong lịch sử có 3 lần đoạt Grand Slam.

Woods bên cạnh huyền thoại Nicklaus trên Cầu Swilcan

Tuần này, Woods tham dự Major thứ 90 trong sự nghiệp. Bất chấp khó khăn của cơ thể, anh đang mơ đến việc trở thành golfer duy nhất có 3 lần đăng quang tại thánh địa của môn thể thao này. Ngoài anh, những người từng hai lần vô địch trên sân Old Course có Bob Martin (chiến thắng lần thứ hai vào năm 1885), John Henry Taylor (1900), James Braid (1910), Nicklaus (1978).

"Tôi không biết liệu mình có thi đấu ở đây một lần nữa hay không. Tôi muốn có thể thực hiện thêm ít nhất một vòng nữa ở cấp độ cao. Cơ thể của tôi có thể cải thiện, nhưng thực tế, không nhiều", Woods tâm sự.

"Siêu Hổ" sẽ tùy thuộc cơ thể để quyết định tranh tài ở đâu. "Cơ thể tôi đã trải qua rất nhiều điều, và ở tuổi 46, bạn không lành lặn tốt như độ tuổi 26. Tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Như tôi đã nói, tôi không thi đấu theo lịch trình đầy đủ nữa. Cơ thể tôi sẽ không cho phép làm điều đó".

Woods là khách hàng của Khách sạn Old Course, ở trung tâm của sân golf. Vào lúc chín giờ đêm hôm thứ Ba (theo giờ địa phương), anh rời phòng của mình để đi về phía một trong những bãi cỏ và đánh vài phát. Tiger cảm thấy rằng ngày nay anh "mạnh mẽ hơn nhiều" so với thời điểm ở Augusta, nơi anh bất chấp các quy luật logic.

Hiện tại, Woods không còn là chiếc Công thức 1 chạy mà không cần đạp phanh nữa. Thay vào đó, anh phải tự thân sơn lại thân xe, biến ngôi nhà của mình thành xưởng sửa chữa kiêm trung tâm đào tạo. Các chuyến du ngoạn ngày càng trở nên khan hiếm. Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt nhất trên thế giới: The Open Championship lần thứ 150.