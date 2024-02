Dường như không ai biết chuyện gì xảy ra với một trong những cây đàn quan trọng nhất trong lịch sử âm nhạc hiện đại. Chiếc violin bass Höfner từng đồng hành cùng Paul McCartney và The Beatles khắp thế giới đã mất tích trong 5 thập kỷ.

Nhiều tin đồn xung quanh sự việc. Tuy nhiên, cuối cùng cây đàn không nằm trong một bộ sưu tập cá nhân nổi tiếng, không thuộc về một người hâm mộ giàu có nào đó tại Nhật Bản. Nó được tìm thấy trên gác xép của một gia đình ở East Sussex (Anh).

Hơn 50 năm sau lần xuất hiện cuối cùng, năm 2023, 2 nhà báo và một chuyên gia về đàn Höfner mở chiến dịch tìm kiếm. Đến cuối tháng 9, một gia đình ở Anh thông báo đang giữ cây đàn từng thuộc về thành viên nhóm The Beatles.

Cây đàn được nhà sản xuất xác thực và trả lại cho chủ sở hữu. “Paul vô cùng biết ơn tất cả những người có liên quan”, cựu thành viên của The Beatles viết trên trang web cá nhân.

Việc tìm thấy cây đàn nổi tiếng đã chấm dứt một bí ẩn kéo dài hàng thập kỷ, thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

Sự biến mất của cây đàn nổi tiếng

Cây đàn violin bass Höfner 500/1 là một phần quý giá trong những giai điệu mang tính biểu tượng của The Beatles. Âm thanh của nhạc cụ này xuất hiện trong các bài hát nổi tiếng, bao gồm Love Me Do, She Loves You và Twist and Shout.

Sau khi trở thành tay bass chính của ban nhạc, McCartney rất cần một nhạc cụ phù hợp. Ông mua cây đàn này tại một cửa hàng ở Hamburg (Đức) vào năm 1961.

“Tôi mua đàn Violin Bass tại cửa hàng Steinway ở trung tâm thị trấn”, McCartney kể lại khi trả lời phỏng vấn với tờ Guitar Magazine năm 1993. Nó có giá tương đương 30 bảng Anh, vừa với mức ông có thể chi trả. “Và một khi mua, tôi đã yêu nó. Đó là một cây đàn bass nhỏ nhắn, nhẹ nhàng với âm thanh rất phong phú”, cựu thành viên The Beatles nói thêm.

Paul McCartney biểu diễn cùng đàn Höfner 500/1. Ảnh: David Redfern/Redferns.

Khi The Beatles bắt đầu nổi đình đám, McCartney chơi cây Höfner trong hàng trăm buổi biểu diễn, bao gồm cả những buổi hòa nhạc tại Cavern Club ở Liverpool (Anh), nơi ban nhạc gặp người quản lý tương lai của họ, Brian Epstein, và các bản thu âm nằm trong 2 album đầu tiên.

Một trong những lần cuối cùng người ta nhìn thấy cây đàn bass này là ở London năm 1969, trong video quay lại cảnh ban nhạc đang viết album Let It Be. Một thời gian sau đó, nó biến mất.

Những nỗ lực xác định vị trí của âm trầm đã bị đình trệ cho đến tháng 9 năm ngoái, khi hai nhà báo và một chuyên gia của Höfner khôi phục lại cuộc tìm kiếm và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.

Nick Wass - cố vấn đã nghỉ hưu của Höfner - từng làm việc với McCartney, cho biết: “Đó là một nhạc cụ mang tính biểu tượng”.

Scott Jones, một nhà báo làm việc trong dự án cùng với vợ, Naomi Jones, cho biết trong hàng trăm phản hồi mà họ nhận được, có một số manh mối đầy hứa hẹn.

Kỹ sư âm thanh từng làm việc với McCartney nhớ lại rằng cây đàn để trong một chiếc xe tải vào năm 1972, sau đó kẻ trộm lấy đi. Một người khác cho rằng đàn guitar đã bị đánh cắp ở khu phố rồi bán lấy một ít tiền và “một ít bia miễn phí” cho Ronald Guest, chủ một quán rượu địa phương.

Paul McCartney cầm trên tay cây đàn Höfner chụp ảnh cùng John Lennon. Ảnh: Bettmann Archive.

Phát hiện bất ngờ

Cuối tháng 9/2023, gia đình sống ở thị trấn Hastings, phía đông nam nước Anh, đã tìm đến phòng thu của McCartney, xác định xem có phải cây đàn trên gác xép nhà họ là nhạc cụ nổi tiếng đã mất tích hơn 50 năm.

“Chúng tôi nghĩ rằng cây đàn sẽ xuất hiện trên một hành trình hào nhoáng hơn”, Scott Jones cho biết. Đồng thời, Scott nói thêm trên thực tế, cây đàn vẫn ở vị trí cũ. “Trong ngần ấy năm, nó hầu như không di chuyển được quãng đường nào cả”.

Một thành viên trong gia đình Guest đã bàn giao cây đàn cho studio của McCartney ở Sussex (Anh). Các bài viết trên mạng xã hội cho thấy Ruaidhri Guest, 21 tuổi, đang cầm cây đàn. Hiện tại, người này không phản hồi gì, nhưng nói rằng gia đình sẽ tiết lộ thông tin chi tiết “vào thời điểm thích hợp”.

Ngay sau khi cây đàn xuất hiện vào cuối tháng 9, Nick Wass lái xe từ Đức đến Anh để xác thực. “Nó nằm trong tay tôi”, ông Wass nói và cho biết thêm rằng ông đã tìm kiếm cây đàn từ vài năm trước, khi ông McCartney hỏi về nó.

Phiên bản dành cho người thuận tay phải của cây đàn Höfner 500/1. Ảnh: Nick Wass

“Tôi không mất quá 10 giây để biết đó là cây đàn cần tìm”, Wass nói và chỉ vào những bộ phận và màu sắc đặc biệt của cây đàn dành cho người thuận tay trái. Ông cho biết đàn đã bị một số hư hỏng, bao gồm cả phần cần đàn bị nứt, phải sửa chữa.

Việc tìm thấy cây đàn nổi tiếng khiến cho những người trong cuộc cũng bất ngờ. “Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tìm thấy nó. Thành thật mà nói, cơ hội rất mong manh”, Scott Jones cho biết.

'The Beatles' trình diễn tại Manchester vào năm 1963: