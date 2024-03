Ngày 11/3, lễ phát động cuộc thi Imagine Cup Junior 2024 đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là cuộc thi toàn cầu dành cho học sinh phổ thông từ 5 đến 18 tuổi. Cuộc thi nhằm khuyến khích giới trẻ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ và thay đổi các vấn đề phức tạp của nhân loại.

Cuộc thi do Microsoft Việt Nam, Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, InterEdu cùng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục & Đào tạo - GD&ĐT) phối hợp tổ chức.

Một trong những mục tiêu chính của cuộc thi là thúc đẩy niềm yêu thích công nghệ, đồng thời thôi thúc các em đưa ra ý tưởng nhằm giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống. Đó có thể là những thách thức lớn trên thế giới như biến đổi khí hậu, vấn đề sức khỏe, bảo vệ di sản văn hóa, hỗ trợ người khuyết tật,...

Hai thí sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tìm hiểu về cuộc thi.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Cuộc thi Imagine Cup Junior 2024 được tổ chức tại Việt Nam. Những nhóm thí sinh xuất sắc sẽ được gửi bài dự thi đến cuộc thi Imagine Cup Junior do Microsoft triển khai trên toàn cầu. Trong 2 năm liên tiếp 2022 và 2023, Việt Nam đều có đội thi lọt vào top 10 thế giới.

Theo ban tổ chức, khi tham gia cuộc thi, các em học sinh sẽ được làm quen với những công nghệ mới nhất hiện nay như trí tuệ nhân tạo, học máy (Machine Learning) và an ninh mạng (Network Security).

Sự phát triển vượt bậc của AI đang định hình lại thế giới và cách con người tư duy, làm việc. Để chuẩn bị cho tương lai, học sinh phổ thông cần được trang bị kỹ năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Do đó, trong chủ đề AI for Good dành cho học sinh từ 13-18 tuổi, cuộc thi đã bổ sung thêm một bài học về AI tạo sinh (Generative AI). Imagine Cup Junior 2024 cũng có một chủ đề dành riêng cho các em học sinh từ 5-12 tuổi với tên gọi Tech for Good, bao gồm các bài học được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu.

Bên cạnh lễ phát động, chương trình còn có hoạt động đào tạo và tập huấn với khóa học AI do các chuyên gia từ tập đoàn Aptech trực tiếp giảng dạy. Đây là khóa học AI có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 2.000 học sinh đến từ các trường TH, THCS, THPT trên toàn quốc.

Ông Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) kỳ vọng, cuộc thi sẽ khơi dậy được niềm đam mê khám phá, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo trong học sinh, hướng đến hình thành nhân cách cho các công dân số trong tương lai.