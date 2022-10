MU giá khủng 9 tỷ bảng, Ten Hag để mắt Asensio

MU xem xét ký Marco Asensio của Real Madrid

MU có thể đưa ra lời đề nghị cho Asensio vào tháng Giêng

Todo Fichajes loan tin, MU và Erik ten Hag xem xét ký hợp đồng với Marco Asensio của Real Madrid ở chuyển nhượng mùa Đông - tháng 1/2023.

Tuyển thủ Tây Ban Nha tưởng sẽ rời Bernabeu vào mùa hè, nhưng rốt cuộc anh vẫn ở lại. Tuy nhiên, Asensio vẫn chưa được đá chính cho Real Madrid trận nào từ đầu mùa.

Thỏa thuận của Asensio với nhà vô địch La Liga sẽ hết vào cuối mùa nên tương lai hiện không chắc chắn. Theo nguồn trên, Asensio muốn tiếp tục ở lại Real Madrid.

Tuy nhiên, có thông tin rằng, người đại diện Jorge Mendes đã nói chuyện với Barca về khả năng chuyển nhượng tự do vào mùa hè của thân chủ mình, khi Chủ tịch Perez không muốn đề nghị gia hạn.

MU đang theo dõi tình hình và có kế hoạch đưa ra lời đề nghị vào tháng Giêng tới đây.

Thomas Tuchel để mắt đến công việc ở tuyển Anh

Thomas Tuchel để mắt công việc ở tuyển Anh sau khi bị chủ mới Chelsea sa thải hồi tháng 9, trong đó có lý do cãi lời, không chịu ký Ronaldo

Theo tờ Bild, Thomas Tuchel sẽ xem xét công việc ở tuyển Anh nếu nhận được lời đề nghị sau World Cup 2022.

Chiến lược gia người Đức bất ngờ bị ông chủ mới Chelsea, Todd Boehly bất ngờ sa thải vào tháng 9 vừa qua, thay bằng Graham Potter.

Việc Thomas Tuchel mất việc ở Stamford Bridge không phải do thành tích của The Blues mà vì không được lòng tỷ phú người Mỹ, do quá thẳng thắn, trong đó có việc một mực từ chối ký Ronaldo.

Trong khi đó, HLV trưởng Gareth Southgate đang chịu áp lực lớn nhất trong 6 năm dẫn dắt Tam sư khi đội không thắng trong 6 trận gần nhất, trong khi World Cup 2022 sẽ diễn ra vào tháng tới.

Có những suy đoán rằng, Southgare có thể chia tay tuyển Anh sau Qatar 2022, bất kể thành tích của đội ra sao và hợp đồng còn thời hạn đến tháng 12/2024.

Gia đình nhà Glazer ra giá khủng bán MU

Nhà Glazer chỉ bán MU nếu có ai trả với giá 9 tỷ bảng!

Daily Star cho biết, nhà Glazer đã áp mức giá khủng 9 tỷ bảng cho MU, con số đắt chưa từng có trên thế giới đối với 1 CLB thể thao.

Vào đầu năm nay, mức cao nhất thế giới cho 1 CLB thể thao là khi Denver Broncos được Tập đoàn Walton-Penner tiếp quản với giá khoảng 4,2 tỷ bảng.

Các ông chủ người Mỹ được cho không có ý định bán MU trừ khi họ nhận được lời đề nghị khổng lồ 9 tỷ bảng như trên.

Hiện tại, Dallas Cowboys là CLB thể thao được hút nhất với giá trị khoảng 7,2 tỷ bảng. Trong khi đó, đội bóng đắt giá nhất hiện tại là Real Madrid, được định giá 4,6 tỷ bảng. Kình địch La Liga là Barca đứng thứ 2 trong danh sách với 4,5 tỷ bảng, MU xếp thứ (4,1 tỷ bảng), Liverpool thứ 4 (4 tỷ bảng) và Bayern Munich hoàn thành trong top 5 (3,9 tỷ bảng).