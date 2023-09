Thắt chặt kiểm soát phân phối ứng dụng di động: Ngày 27/9, Cục trưởng Cục quản lý Internet Trung Quốc (CAC) công bố danh sách "nền tảng phân phối ứng dụng" được đăng ký hợp lệ tại Trung Quốc. Danh sách bao gồm 26 nền tảng, nổi bật là các kho ứng dụng trực tuyến của Xiaomi, Samsung Electronics, Tencent Holdings, Baidu, Oppo, Vivo và Huawei Technologies…

Đáng chú ý, Apple, công ty đứng thứ 4 về số lượng điện thoại thông minh xuất xưởng tại Trung Quốc trong quý 2/2023, không có tên trong danh sách này. Điều này là do công ty chưa hoàn thành các yêu cầu ngày càng phức tạp của Chính phủ Trung Quốc đối với các nhà phát triển và nhà phân phối ứng dụng di động.

Trong vài năm qua, Bắc Kinh đã thắt chặt kiểm soát internet, tìm cách hạn chế nhiều nội dung từ giáo dục trực tuyến đến trò chơi điện tử. Ngoài ra, Trung Quốc đã thắt chặt quy định liên quan đến các công ty Internet lớn.

Kết quả của tất cả các biện pháp này là tổng số đơn đăng ký ứng dụng ở Trung Quốc đã giảm đáng kể. Năm 2020, có 3,5 triệu ứng dụng có sẵn, nhưng đến năm 2022, con số này đã giảm xuống còn 2,6 triệu.

AppStore của Apple hiện đang bị đưa ra khỏi danh sách các nền tảng phân phối ứng dụng hợp lệ tại Trung Quốc.

Hướng tới tính trung hòa carbon. Theo Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc, nước này hiện đứng thứ 2 trên thế giới về số lượng các tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động và đang được xây dựng. Trên lãnh thổ Trung Quốc có 55 tổ máy điện hạt nhân, với tổng công suất lắp đặt 57 GW, đang hoạt động và 24 tổ máy điện, với tổng công suất lắp đặt 27,8 GW, đang được xây dựng.

Đến năm 2035, tỷ trọng điện hạt nhân trong sản xuất điện của Trung Quốc dự kiến ​​vào khoảng 10% và đến năm 2060, tỷ trọng này sẽ tăng lên 18%, với tổng công suất phát điện là 400 GW.

Quần áo từ tơ nhện. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Donghua (Thượng Hải) lần đầu tiên đã tổng hợp được một sợi tơ nhện bền gấp 6 lần sợi áo giáp hiện nay. Các nhà khoa học đã phát triển một lý thuyết mới về bản chất đàn hồi và độ bền của vật liệu. Chúng đã giúp tiết lộ cấu trúc cơ bản của sợi tơ.

Sử dụng tằm biến đổi gen, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tổng hợp được loại tơ nhện mới. Sợi được đặc trưng bởi độ bền cao và độ cứng đặc biệt. Nó kỳ vọng sẽ được sử dụng để sản xuất quần áo chuyên dụng, chỉ khâu phẫu thuật, ứng dụng trong vật liệu thông minh, quân sự, hàng không vũ trụ và y sinh.

Loại vật liệu mới chế tạo có độ bền cực cao và tính ứng dụng rộng rãi.

Thành tích cao trong thể thao điện tử. Đội tuyển Trung Quốc đã giành huy chương vàng môn thể thao đầu tiên tại Đại hội thể thao thông minh châu Á. Các vận động viên Trung Quốc đã đánh bại đội tuyển Malaysia ở giải King of Glory (game trực tuyến trên di động) với tỷ số 2:0.

Vị trí thứ ba của giải đấu thuộc về đội Thái Lan. Tổng cộng có 15 đội tham gia giải đấu. Ngoài ra, 6 sự kiện thể thao điện tử khác đang được tổ chức tại Đại hội thể thao điện tử châu Á ở Hàng Châu: Liên Minh Huyền Thoại, Game For Peace (phiên bản Asian Games), Dota 2, Dream of Three Kingdoms 2, Street Fighter V và FIFA online 4.

(Theo Legion)