Nộp hồ sơ trực tuyến - không chờ đợi, không giấy hẹn

Chỉ cần có thiết bị kết nối mạng, mở ứng dụng Zalo và truy cập vào mini app, người dân sẽ được hướng dẫn thông tin về quy trình thực hiện thủ tục hay những giấy tờ cần thiết. Chi tiết hơn, một số mini app còn chuẩn bị sẵn các mẫu đơn từ để người dân có thể tải về và điền thông tin nhanh chóng.

Zalo mini app là tiện ích mới giúp nhiều người dân gửi gắm mong muốn của mình đến chính quyền một cách nhanh chóng, bảo mật.

Chị Nguyễn Thị Thúy Vân (33 tuổi, ngụ xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) là một trong số hơn 200.000 công dân đã sử dụng mini app “Tây Ninh Smart” trên Zalo.

Sau khi nộp thành công hồ sơ làm bản sao giấy khai sinh cho con qua Zalo mini app, chị Vân phấn khởi: “Rất thuận tiện! Tải giấy tờ và hình ảnh theo yêu cầu lên ứng dụng mini này là nộp được hồ sơ rồi. Sau khi hồ sơ giải quyết xong thì tôi có thể tới lấy kết quả hoặc đăng ký trả kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích”.

Không chờ đợi, không giấy hẹn, việc nộp hồ sơ trực tuyến bằng Zalo mini app giúp người dân tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức.

Điều này vô cùng ý nghĩa, vì đôi khi có nhiều lý do khách quan làm thời gian chờ đợi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) kéo dài. Với những người lao động tự do, thời gian đó có khi là cả “một ngày công”.

Nhờ tính năng “Nộp hồ sơ trực tuyến”, việc thực hiện TTHC đã không còn quá khó khăn khi người dân được tìm hiểu quy trình và cách thức thực hiện, nộp hồ sơ và theo dõi tình trạng hồ sơ,... ngay ở thiết bị thông minh trên tay mình.

Zalo mini app Đồng Nai Smart hiện đã được cập nhật hơn 1.500 thủ tục hành chính để người dân dễ dàng tra cứu và thực hiện theo hướng dẫn.

Phản ánh, kiến nghị giữa người dân và chính quyền online

Không chỉ đầu tư vào tính năng giúp người dân giải quyết nhu cầu, thủ tục cá nhân; các địa phương còn tập trung vào hiệu quả kết nối giữa người dân - chính quyền trên Zalo mini app.

Ở tính năng “Phản ánh - kiến nghị”/”Phản ánh hiện trường” của Zalo mini app, người dân chỉ cần nhập nội dung phản ánh kèm hình ảnh chứng minh. Thông tin sẽ ngay lập tức được chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý, khắc phục và phản hồi đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Điều này đồng nghĩa, người dân sẽ không phải bận tâm về việc cần phải tìm đến đúng cơ quan để phản ánh, hay mất thời gian chờ đợi phản hồi.

Mặt khác, việc phản hồi nhanh chóng, công khai trên Zalo mini app cũng chính là động lực giúp người dân mạnh dạn kết nối, tương tác với chính quyền.

Bằng tiện ích này, mỗi người dân đều là một “cộng tác viên” cùng nhau góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng địa phương.

Những địa phương có thế mạnh về nông sản có thể ứng dụng Zalo mini app để quảng bá, mở thêm đầu ra cho sản phẩm.

Ông Lê Đình Tâm ở phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cho biết: “Tôi là người làm nông nên rất quan tâm những vấn đề thời tiết, cơ sở hạ tầng liên quan đến sản xuất. Mùa mưa này, Buôn Ma Thuột mưa nhiều, rất có nguy cơ về cây đổ ngã, dây điện đứt… Sốt ruột quá nên tôi phản ánh ngay”.

Chỉ 3 ngày sau khi gửi phản ánh, ông Tâm đã thấy đường điện ở khu vực nhà mình được gia cố, nhiều cây xanh nặng tán, cành khô, mục được cắt tỉa gọn ghẽ, đúng như những gì ông Tâm được chính quyền phản hồi trên Zalo mini app.

Cập nhật thông tin chính quyền mới nhất, chuẩn xác nhất

Đem người dân đến gần hơn với đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin chính thống, tin cậy tới người dân, đó là những điểm tiện lợi có ở tính năng “Thông tin chính quyền” hiện có trên các Zalo mini app của cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, chức năng thông tin này được thể hiện tùy vào Zalo mini app của từng địa phương. Người dân có thể theo dõi tin nóng nổi bật được liên kết trực tiếp từ Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoặc báo điện tử, đài truyền hình địa phương.

Đây là những kênh cập nhật mới và chuẩn xác các thông tin, vấn đề liên quan đến đời sống nhân sinh, tin tức cảnh giác tội phạm,... để người dân kịp thời nắm bắt.

Một điểm tiện lợi nữa là, khi sử dụng tính năng này trên mini app, người dân có thể cập nhật tin tức đến người thân, nhóm trò chuyện trên Zalo,... chỉ trong vài giây khi ấn nút chia sẻ.

Điều này đặc biệt có lợi trong việc tuyên truyền giữa người dân và người dân, giữa chính quyền và người dân khi hiện nay, mô hình nhóm Zalo cộng đồng đang phổ biến tại nhiều nơi trên cả nước.

Ngoài 3 tính năng tiêu biểu trên, các Zalo mini app còn được chú trọng xây dựng những tiện ích khác phù hợp với định hướng của các địa phương như thanh toán trực tuyến, tra cứu điểm thi, xem camera giao thông, tra cứu vi phạm giao thông, tra cứu bảo hiểm y tế, đăng ký lịch khám bệnh,...

Tiêu biểu như Zalo mini app “Long An Số” với tiện ích “Kết nối việc làm”, giúp người dân được tìm hiểu và ứng tuyển các việc làm được xác thực bởi Trung tâm dịch vụ việc làm Long An (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An); hay tính năng “Sàn nông sản Long An” giúp nông sản địa phương này có thêm một đầu ra mới.

Hay ở một số địa phương có thế mạnh về văn hóa - du lịch, Zalo mini app cũng là công cụ quảng bá hiệu quả các địa điểm du lịch, lễ hội,... cho du khách và người dân. Tính năng này hiện đang được ứng dụng trên một số Zalo mini app như “Lào Cai Số”, “Đắk Lắk Trực Tuyến”, “Long An Số”,...

Tiếp cận được lượng lớn người dân sử dụng Zalo tại địa phương, tiết kiệm chi phí và thời gian để xây dựng ứng dụng riêng, gói gọn nhiều tiện ích thiết thực trong một “chương trình nhỏ”,... những điểm ưu việt trên chính là lý do Zalo mini app được nhiều địa phương ứng dụng như một hoạt động trọng điểm để đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Hiện đã có 8 tỉnh/thành ứng dụng Zalo mini app vào công tác đẩy mạnh chuyển đổi số. Điều này thể hiện sự nhanh nhạy, cập nhật và khai thác thành tựu công nghệ thông tin nhằm phục vụ người dân của các địa phương.

Đồng thời mở ra hướng phát triển đầy lạc quan về mô hình công nghệ mới này, góp phần gia tăng trải nghiệm và đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân trong thời đại số.