Mỗi tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội địa bàn khác nhau do Phòng CSGT quản lý. Các tổ công tác này được trang bị cân lưu động, máy đo nồng độ cồn... để kiểm tra vi phạm.

Đặc biệt, lịch công tác, khu vực tuần tra của các tổ này sẽ liên tục thay đổi và do lãnh đạo Phòng CSGT trực tiếp phân công để tránh tình trạng can thiệp, xin bỏ qua vi phạm.

Tổ công tác đặc biệt dừng, kiểm tra nhiều xe tải có dấu hiệu vi phạm đi trên đê thuộc huyện Mê Linh và Đông Anh

Ô tô tải mang BKS 29C-618.XX có dấu hiệu chở quá tải trọng bị tổ công tác yêu cầu cân kiểm tra

Ghi nhận của PV VietNamNet vào đêm 4/4 và rạng sáng 5/4, một tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ trên các tuyến đê thuộc khu vực huyện Mê Linh, Đông Anh. Nhằm tránh các tài xế vi phạm phát hiện, thông báo cho nhau né tránh kiểm tra, tổ công tác đặc biệt đã kết hợp giữa lập chốt và tuần tra lưu động.

Lúc 23h, tại tuyến đường đê thuộc thôn Ngọc Giang, xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh), tổ công tác phát hiện ô tô tải BKS 29C-618.XX có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Cân lưu động nhanh chóng được triển khai để cân tải trọng xe, qua kiểm tra phát hiện ô tô chở quá tải đến 141%.

Bàn cân lưu động được tổ công tác triển khai

Kết quả kiểm tra cho thấy ô tô chở quá tải 141%

Tài xế vi phạm cho biết, mình chỉ là người lái xe thuê nên không biết người lái máy xúc múc đất thế nào mà quá tải trọng cho phép nhiều đến vậy.

“Với mức chở quá tải trọng đến 141%, tôi bị phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Trong các tháng bị tước bằng, tôi không đi làm cũng không nhận được lương”, tài xế nói.

Sau khi hoàn tất cân tải trọng, tổ công tác đặc biệt đã bàn giao trường hợp vi phạm cho Đội CSGT- Trật tự Công an huyện Đông Anh tiếp tục xử lý.

Trung úy Nguyễn Văn Giang, cán bộ Đội CSGT- Trật tự Công an huyện Đông Anh cho biết, sau khi tiếp nhận bàn giao từ Công an TP, tổ công tác của Công an huyện sẽ lập biên bản, xử lý vi phạm.

“Ngoài xử phạt tài xế 7,5 triệu đồng, tước bằng lái 3 tháng. Chúng tôi còn xử phạt cả chủ xe số tiền 17 triệu đồng”, Trung úy Giang cho biết.

Biên bản bàn giao được lập tại chỗ, Đội CSGT quản lý tuyến đường sẽ chịu trách nhiệm lập biên bản xử phạt người vi phạm

Sau khi bàn giao xong trường hợp vi phạm cho Đội CSGT địa bàn, tổ công tác đặc biệt tiếp tục tuần tra, xử lý vi phạm. Ca trực kết thúc vào 4h sáng ngày hôm sau (5/4).

Đại úy Vũ Đình Quân, thành viên của Tổ công tác đặc biệt cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ được quán triệt tinh thần cương quyết xử lý vi phạm, không ngoại lệ trong việc xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng.

"Trong 3 ngày thực hiện kế hoạch xử lý xe quá tải, tổ công tác của chúng tôi phát hiện 4 trường hợp ô tô chở quá tải trọng. Cá biệt, có xe quá tải trên 100%. Khi bị phát hiện vi phạm, các tài xế đều chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng...", Đại úy Quân thông tin.