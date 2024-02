Trong vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James khởi xướng, ông Trump cùng 2 con trai và các cộng sự khác bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản của Tập đoàn Trump trong nhiều năm để ký các hợp đồng ưu đãi từ ngân hàng và công ty bảo hiểm tại New York.

Cựu Tổng thống Mỹ Trump tham dự phiên tòa xét xử vụ kiện gian lận dân sự của Tập đoàn Trump ở New York tháng 11/2023. Ảnh: Reuters

Báo Guardian trích dẫn phán quyết ngày 16/2 của Thẩm phán Arthur Engoron về vụ án: “Những hành vi gian lận được phát hiện ở đây rất đáng chú ý và gây chấn động lương tâm”.

Trong một đòn giáng mạnh vào cựu tổng thống, người đã tạo dựng được danh tiếng là một nhà kinh doanh bất động sản thành công, thẩm phán Engoron đã cấm ông Trump và 2 giám đốc điều hành khác trong Tập đoàn Trump giữ các chức vụ cấp cao hoặc làm lãnh đạo của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào ở New York trong 3 năm.

Hai con trai lớn của ông Trump gồm Eric và Donald Trump Jr cũng bị cấm giữ các vai trò tương tự tại bang này trong 2 năm, đồng thời phải nộp phạt 4 triệu USD mỗi người.

Suốt 3 tháng xét xử vụ án dân sự nói trên, ông Trump thường xuyên công kích thẩm phán Engoron cả trong và ngoài phòng xử án. Tuy nhiên, động thái này của cựu lãnh đạo Nhà Trắng dường như đã phản tác dụng.

“Nhìn chung, ông Donald Trump hiếm khi trả lời các câu hỏi và thường xuyên xen vào những bài phát biểu dài dòng, không liên quan, về các vấn đề vượt xa phạm vi của phiên tòa. Việc ông ấy từ chối trả lời các câu hỏi một cách trực tiếp hoặc trong một số trường hợp, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ông ấy”, ông Engoron viết.

Vị thẩm phán này lưu ý, “các nhân chứng thực tế và chuyên môn của các bị cáo chỉ đơn giản phủ nhận sự thật; các bị cáo đã không nhận trách nhiệm hoặc áp đặt các biện pháp kiểm soát nội bộ để ngăn chặn những sai phạm tái diễn trong tương lai”. Ông nhấn mạnh thêm, các bị cáo “hoàn toàn thiếu ăn năn và hối hận ở mức không chấp nhận được”.

“Ông Donald Trump cuối cùng phải đối mặt với trách nhiệm về việc nói dối và gian lận đáng kinh ngạc của mình. Bởi vì dù bạn nghĩ mình to lớn, giàu có hay quyền lực đến đâu, không ai có thể đứng trên pháp luật”, ông Engoron kết luận.

Giới quan sát nhận định, phán quyết trên sẽ gây khó khăn cho các thành viên trong gia đình Trump điều hành công việc kinh doanh trong thời gian tới.

Trên trang mạng xã hội của mình, ông Trump đã lên án phán quyết của thẩm phán Engoron và các công tố viên New York. Cựu tổng thống tuyên bố sẽ kháng cáo.

Theo Reuters, ông Trump và các bị cáo khác có thể bị yêu cầu nộp toàn bộ tiền phạt theo phán quyết của tòa cộng với tiền lãi trong quá trình kháng cáo. Cựu tổng thống cũng có thể nộp phạt số tiền nhỏ hơn cùng với tài sản thế chấp và lãi suất bằng cách đảm bảo một loại khoản vay gọi là trái phiếu kháng cáo. Song, ông có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác sẵn sàng cho vay, sau khi thẩm phán Engoron phát hiện ra ông và các cộng sự đã nói dối ngân hàng về sự giàu có của mình.

Hiện không rõ ông Trump có bao nhiêu tiền mặt, trong khi các ước tính tài sản của ông rất khác nhau. Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 2,6 tỷ USD. Ông Trump từng khai trước tòa năm ngoái rằng, bản thân đang có khoảng 400 triệu USD tiền mặt.