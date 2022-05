Tôn vinh các trí thức hàng đầu Việt Nam về khoa học, công nghệ

Theo thông tin từ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đơn vị này sẽ tiến hành tổ chức buổi lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam.

Từ năm 2015, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu định kỳ hai năm một lần. Sau ba lần triển khai, sự kiện này đã góp phần tích cực vào công tác vận động trí thức và thúc đẩy sáng tạo KH&CN.

Việc tổ chức buổi lễ tôn vinh các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam.

Buổi công bố lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Ảnh: Trọng Đạt

Những người được lựa chọn tôn vinh là trí thức hoạt động trong các viện, trung tâm, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp hoặc các cơ quan của các ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam từ 10 năm trở lên.

Đó là những cá nhân có uy tín khoa học, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả và có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành, được xã hội công nhận.

Theo ông Phạm Hữu Duệ - Trưởng Ban tổ chức và Chính sách hội (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), đối tượng của lễ tôn vinh là các nhà khoa học người Việt có đóng góp trong việc tập hợp, đoàn kết trí thức người Việt, không phân biệt họ có phải thành viên của Liên hiệp hội hay không.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chia sẻ về buổi lễ vinh danh đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ. Ảnh: Trọng Đạt

Trong 106 trí thức được vinh danh đợt này, có 50 trí thức do các Liên hiệp hội địa phương đề cử, 40 trí thức do các Hội ngành toàn quốc đề cử, 16 trí thức do Hội đồng xét chọn đề cử.

Theo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, trong các nhà khoa học được vinh danh, 68 người có học hàm, học vị từ phó giáo sư, tiến sĩ trở lên, 20 người có học vị thạc sĩ, 18 người có học vị cử nhân và tương đương. Đáng chú ý, trong danh sách này có sự góp mặt của 2 Anh hùng lao động.

Độ tuổi bình quân của 106 trí thức khoa học và công nghệ được vinh danh là 63 tuổi. Hai trí thức cao tuổi nhất được vinh danh là GS.TS.BS. Hoàng Bảo Châu (SN 1929, 93 tuổi) - nguyên Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam và GS.TS. Lê Xuân Tùng (SN 1936, 86 tuổi) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Trọng Đạt