Chiều 20/7, trong cuộc tiếp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Malaysia, đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiết ở Đông Nam Á, cùng là thành viên ASEAN, chia sẻ quan điểm nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, nhiều sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhiều người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Malaysia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Malaysia.

Tổng Bí thư cảm ơn tình cảm của Thủ tướng Malaydia đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phát biểu tốt đẹp của ông về đất nước, con người, sự phát triển mọi mặt của Việt Nam cũng như những kết quả quan trọng đạt được trong quản lý đất nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, trong đó luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng. Tổng Bí thư chia sẻ với Thủ tướng Malaysia ý nghĩa, tầm quan trọng của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được tiến hành bài bản, đạt kết quả quan trọng, được sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng, bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bày tỏ sự coi trọng đặc biệt đối với lịch sử đấu tranh của Việt Nam và tình cảm, ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng Malaysia cũng nêu ấn tượng sâu sắc về sự phát triển, đổi thay to lớn của Việt Nam, đánh giá cao về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những đóng góp đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có quan hệ đảng, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và phát triển, hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh và lĩnh vực mới như kinh tế số, an ninh mạng và ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng chia sẻ ý kiến với Tổng Bí thư về việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Malaysia và mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Thiết lập cơ chế hợp tác Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Việt Nam dành cho đoàn. Ông chia sẻ luôn lưu giữ những tình cảm tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như khâm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của Việt Nam trước đây.

Thủ tướng Anwar Ibrahim trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Malaysia.

Hai Thủ tướng hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược (năm 2015).

Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới, nằm trong nhóm 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nghị viện; xem xét xây dựng cơ chế hai Thủ tướng gặp gỡ, trao đổi thường xuyên hoặc định kỳ dưới hình thức linh hoạt.

Hai bên sớm thúc đẩy triển khai cơ chế hợp tác chuyên ngành đã ký kết, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ USD vào năm 2025 theo hướng cân bằng, hạn chế áp dụng rào cản thương mại.

Việt Nam và Malaysia sẽ tạo thuận lợi xuất nhập khẩu mặt hàng có tiềm năng và thế mạnh như nông thủy sản, thực phẩm, linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng. Hai nước sẽ tận dụng tốt cơ hội từ các thỏa thuận thương mại khu vực như RCEP, CPTPP; mở rộng hợp tác kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ.

Hai Thủ tướng tại lễ đón chính thức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung cấp nguồn gạo ổn định và lâu dài cho Malaysia, đồng thời đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal và sớm ký văn kiện hợp tác.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo.

Hai nước sẽ thiết lập cơ chế hợp tác giữa lực lượng Hải quân, Không quân, Cảnh sát biển; phối hợp phòng, chống khủng bố và các loại tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường phối hợp đấu tranh với tổ chức khủng bố, phản động. Hai bên nhấn mạnh, không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác biển và đại dương; xem xét việc thành lập cơ chế tham vấn vấn đề trên biển và thiết lập đường dây nóng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Hai Thủ tướng cũng nhất trí xem xét sớm ký mới các hiệp định hợp tác hàng không và du lịch, tăng tần suất chuyến bay, đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo, lao động, nông nghiệp, văn hóa, thể thao.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký 2 văn kiện hợp tác.

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc phối hợp và ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức quốc tế; nhất trí phối hợp với các nước ASEAN bảo đảm đoàn kết và thống nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025.

Hai Thủ tướng nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, tiếp tục phối hợp trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giai đoạn tiếp theo.