Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Campuchia

Dự kiến, ông Joe Biden sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Sen trước khi tham dự một số sự kiện quan trọng sẽ diễn ra tại Phnom Penh cuối tuần này, trong đó bao gồm các cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS).

Tổng thống Mỹ Joe Biden đêm 11/11. Ảnh: AP

“Ông Biden có ý định nâng cao sự tiếp cận của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngay trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Do vậy, sự tham gia của ông ấy trong các cuộc họp của ASEAN và EAS vào cuối tuần này sẽ nêu bật những hành động của Mỹ, trong đó gồm Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được công bố hồi đầu năm nay, cũng như các nỗ lực về đối tác an ninh”, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với báo giới có mặt trên chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ.

“Ông Biden muốn tận dụng 36 tiếng sắp tới để xây dựng trên nền tảng đó, nhằm thúc đẩy sự tiếp cận của Mỹ hướng về phía trước. Đồng thời, ông ấy cũng muốn đưa ra một loạt các sáng kiến cụ thể và thiết thực”, ông Sullivan nói thêm.

Sau chuyến thăm Campuchia, ông Biden sẽ khởi hành tới Đảo Bali của Indonesia để dự Hội nghị G20. Tại đây, ông dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 14/11.

