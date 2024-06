VIỆT NAM NHẤT QUÁN COI LIÊN BANG NGA LÀ ĐỐI TÁC QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: "Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng thống Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng".

Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin trò chuyện trước khi vào hội đàm. Ảnh: Minh Nhật

Chủ tịch nước khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Liên bang Nga và tiến tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Hai nước có quan hệ lâu đời, Đối tác Chiến lược toàn diện. "Chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của nhân dân Nga trong công cuộc giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay", Chủ tịch nước bày tỏ.

Việt Nam nhất quán coi Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Nga phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và hợp tác tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo của hai nước đã dày công vun đắp.

Thông tin với báo giới, Chủ tịch nước cho biết ông và Tổng thống Putin vừa có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi sâu rộng về lĩnh vực hợp tác cũng như chia sẻ quan điểm về vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

"Vì mục tiêu phát triển đất nước, chúng tôi nhất trí định hướng, biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga", Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và không can thiệp và nội bộ của nhau dựa trên nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có hành động phương hại đến độc lập, chủ quyền lợi ích của nhau; tích cực đóng góp cho hòa bình, hữu nghị thế giới.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu.

Về chính trị ngoại giao, hai bên nhất trí đẩy mạnh tin cậy chính trị qua tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy cơ chế hợp tác của kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bộ, ngành, địa phương, giao lưu giữa các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác kinh tế là trụ cột quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả, sớm đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu; nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc...

Hai bên ủng hộ tiếp tục nâng cao hiệu quả những dự án then chốt trong lĩnh vực năng lượng dầu khí, nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, hoạt động trên lãnh thổ của nhau phù hợp với luật pháp hai nước, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Hai bên thống nhất nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch đóng góp cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế, đóng góp cho hòa bình an ninh khu vực và thế giới.

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, dạy nghề và lao động góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, văn hóa nghệ thuật, du lịch, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại của nhân dân hai nước nhằm tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị Việt - Nga.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng công dân Việt Nam tại Nga và công dân Nga tại Việt Nam sinh sống, học tập, lao động ổn định, là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Việt Nam và Nga ủng hộ xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế dân chủ, công bằng, minh bạch dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương của Liên Hợp Quốc bao gồm:

Không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; Thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mới, mở rộng, bao trùm minh bạch, công khai và không phân biệt đối xử dựa trên Tổ chức Thương mại thế giới; Ủng hộ một cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương bình đẳng, không chia, tách mở và minh bạch với vai trò trung tâm của ASEAN dựa trên luật pháp quốc tế; Thúc đẩy liên kết kinh tế bao gồm APEC, G20, ASEAN và Hợp tác kinh tế Á - Âu...

Về Biển Đông, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai bên ủng hộ và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, ủng hộ thực hiện đầy đủ DOC, sớm đàm phán tiến tới COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Các bộ, ngành, cơ quan hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng với thành công tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin, cùng ý chí và quyết tâm của lãnh đạo, nỗ lực của các cấp, các bộ, ngành, người dân hai nước, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

CHUYẾN THĂM TẠO ĐỘNG LỰC CHO QUAN HỆ NGA-VIỆT

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã đón tiếp trọng thị đoàn. Ông cho biết đã được chứng kiến sự mến khách và nồng hậu của người dân Hà Nội.

"Tôi xin nhấn mạnh, nước Nga coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển, trước sau như một, trên tinh thần bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau và coi trọng quyền lợi của nhau", Tổng thống Putin nói.

Theo ông Putin, hai nước Việt Nam và Nga đã kết nối bằng lịch sử chung, năm 2025, hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước cũng vừa kỷ niệm 30 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam và Liên bang Nga. Đây là văn kiện cơ bản, làm cơ sở để xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Nga cho biết, Tuyên bố chung được hai nguyên thủ thông qua đã ủng hộ các nguyên tắc của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga – Việt Nam. Đây là những định hướng mới cho sự hợp tác của 2 nước trong tương lai.

Tổng thống Nga Putin tại cuộc gặp mặt báo chí.

Đánh giá cao hội đàm, Tổng thống Putin cho rằng, hai nước đã thảo luận cụ thể về phương hướng phát triển then chốt; đề cập vấn đề quan trọng trên trường quốc tế và trong khu vực; chú trọng đến hợp tác kinh tế thương mại.

Tổng thống Putin cho rằng, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực và được triển khai vào năm 2016, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai nước tiếp cận được thị trường của nhau, cũng như đầu tư giữa hai nước.

Ông Putin đặc biệt đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước, nhất là hiệu quả của liên doanh Vietsovpetro trong 40 năm qua.

Tổng thống Nga nhấn mạnh việc hợp tác văn hóa, giáo dục giữa hai nước. Hiện có hơn 3.000 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tại các trường đại học Nga. Sự kiện Ngày văn hóa Việt Nam tại Nga sắp được tổ chức từ ngày 1 đến 7/7/2024 cũng được quan tâm.

Lãnh đạo hai nước đã đề cập đến một số vấn đề then chốt của quốc tế và khu vực.

“Tôi xin nhấn mạnh rằng, lập trường của Nga và Việt Nam trong các vấn đề đó gần gũi hoặc giống nhau. Hai nước chúng ta bảo vệ trước sau như một nguyên tắc then chốt vai trò của luật pháp quốc tế, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau”, Tổng thống Putin khẳng định.

Ông nhấn mạnh, lãnh đạo Nga và Việt Nam cùng quan tâm việc xây dựng tại khu vực châu Á -Thái Bình Dương một cấu trúc khu vực bền vững, hợp lý, dựa trên các nguyên tắc không dùng vũ lực và hóa giải các tranh chấp bằng cách hòa bình và không có các khối quân sự - chính trị.

Tổng thống Nga tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo điều kiện hoàn toàn thuận lợi để quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Nga - Việt Nam tiếp tục phát triển trong nhiều lĩnh vực.