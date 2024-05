Trả lời phỏng vấn tờ New York Times, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh “đây là lợi thế to lớn của Nga. Việc sử dụng bom hàng ngày chính là lợi thế to lớn của Nga. Việc Nga tích lũy 10.000 tên lửa S-300 cũng là lợi thế của họ".

Theo ông Zelensky, thế giới có những loại vũ khí phù hợp có khả năng chống lại các cuộc tấn công của Nga, nhưng Ukraine lại không có đủ.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: RBC-Ukraine

Cũng theo ông, Mỹ và các đồng minh nên bắn hạ tên lửa Nga, cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, cũng như cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh, các nước NATO nên bắn hạ tên lửa Nga xuất hiện trên bầu trời Ukraine.

Thậm chí, ông Zelensky còn viện dẫn hành động Mỹ và Anh đã giúp Israel đánh chặn hàng loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa được Iran dùng để tấn công Israel vào giữa tháng 4. Song Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều cho rằng, 2 tình huống này là hoàn toàn khác nhau.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng mong muốn có thêm các hệ thống phòng không Patriot. Ông còn đặt câu hỏi liệu Kiev có thể nhận được 7 hệ thống này, trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington diễn ra hay không.

Trong hoàn cảnh quân đội Nga tiến công dọc chiến tuyến, Tổng thống Zelensky đã tăng cường kêu gọi các nước hỗ trợ thêm vũ khí mà đặc biệt là hệ thống phòng không Patriot và chiến đấu cơ F-16, cũng như dỡ bỏ các hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga.

Trên thực tế, Mỹ và các đồng minh vẫn khẳng định tên lửa của họ chỉ có thể nhắm mục tiêu vào các khu vực Nga đang nắm quyền kiểm soát nhưng Ukraine tuyên bố là của nước này như bán đảo Crưm, Zaporizhzhia, Kherson, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng. Đây là những khu vực thuộc Ukraine, nhưng đã sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Ukraine được cho đã nhiều lần sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công vùng biên giới Belgorod của Nga.