"Ông Modi là Thủ tướng của một quốc gia thực sự rộng lớn xét về mặt dân số, kinh tế, ảnh hưởng và tác động. Một quốc gia như vậy không thể chỉ nói rằng, chúng tôi quan tâm đến việc chấm dứt xung đột, bởi tất cả chúng tôi đều quan tâm đến điều đó. Thủ tướng Modi có thể tác động đến việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đây là giá trị to lớn của ông ấy trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Đây là giá trị to lớn của Ấn Độ", Tổng thống Zelensky phát biểu hôm 28/10 trong cuộc phỏng vấn với tờ Times of India.

Nhà lãnh đạo Ukraine còn bày tỏ sự lạc quan về khả năng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra ở Ấn Độ. "Chắc chắn có thể là ở Ấn Độ, và Thủ tướng Modi thực sự có thể làm được điều đó. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi cần phải chuẩn bị, và theo định dạng của chúng tôi, bởi xung đột đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi có nền tảng là hội nghị thượng đỉnh hòa bình", ông Zelensky nói thêm.

Hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Ukraine trong một cuộc gặp. Ảnh: Business Today

Trong hoàn cảnh mùa đông đến gần, và Nga liên tiếp tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, giới lãnh đạo ở Kiev đang phải đối mặt với những thách thức lớn như áp lực từ các cuộc tiến công của Nga trên khắp tỉnh Donetsk, và mối lo về sự ủng hộ của Washington sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Bởi ông Zelensky từng cảnh báo nếu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, điều này có thể gây ảnh hưởng lớn tới nguồn viện trợ quân sự quan trọng cho Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố các hệ thống năng lượng của Ukraine, nhắc lại “kế hoạch chiến thắng” được tiết lộ gần đây và tư cách thành viên NATO là nhằm mục đích củng cố vị thế cho Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng.

"Kế hoạch chiến thắng không phải là một con bài mặc cả, hay một chủ đề để đàm phán với Nga. Điều chúng tôi đang yêu cầu là lời mời tham gia NATO để trong tương lai không ai có thể thay đổi quan điểm”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky cũng hối thúc Thủ tướng Modi có các hành động cụ thể, và cho rằng ảnh hưởng của Ấn Độ có thể đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết nhiều vấn đề như đưa trẻ Ukraine từ Nga trở về nước.

Lâu nay, Ấn Độ giữ quan điểm trung lập, và kêu gọi Nga – Ukraine đối thoại để chấm dứt xung đột. Phương Tây đã liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn duy trì các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao thân thiết với Nga. Thương mại song phương Nga - Ấn Độ còn đạt giá trị cao kỷ lục trong năm 2023.