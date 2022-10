Top 10 xe bán chậm tháng 9: Honda, Toyota và Suzuki góp mặt nhiều nhất

Trong tháng 9 vừa qua, bất chấp thị trường ô tô đã tăng trưởng theo hình dốc tiến với 33.463 xe, tăng 8,5% so với tháng 8 trước đó, nhưng ở chiều ngược lại, nhiều mẫu xe vẫn chưa thoát khỏi sự "ế ẩm" hoặc "bán chậm".

Biểu đồ doanh số 10 ô tô bán chậm tháng 9/2022 và so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn: VAMA

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 9 vừa qua.

1. Honda Brio: 1 xe

Tháng 9 vừa qua, Honda Brio bán được duy nhất 1 xe, giảm 3 xe so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, Honda Brio bán được 1.953 xe. Việc Honda Brio vẫn tiếp tục bán những lô hàng cuối còn tồn kho dù đã có quyết định dừng bán ở Việt Nam là lý do khiến mẫu xe này có mặt trong danh sách xe bán chậm tháng 9.

Honda Brio

Honda Brio ​​bán tại Việt Nam từ năm 2019, được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản G và RS, giá bán lần lượt là 418 và 454 triệu đồng. Các đối thủ của Honda Brio gồm các xe cỡ A Kia Morning, Toyota Wigo, Hyundai Grand i10...

2. Toyota Alphard: 5 xe

Ở vị trí số 2 là Toyota Alphard với thành tích bán xe trong tháng 9 là 5 xe, giảm 3 xe so với tháng 8 trước đó. Cộng dồn 9 tháng, Toyota Alphard bán được 60 xe.

Toyota Alphard

Toyota Việt Nam hiện bán Alphard vẫn là bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng. Đây là dòng sản phẩm có giá cao nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam nên doanh số thường chỉ đếm trên đầu ngón tay cũng là điều dễ hiểu bởi xe khá kén khách.

3. Honda HR-V: 6 xe

Thế hệ mới của Honda HR-V đã ra mắt Việt Nam từ tháng 6/2022, nhưng đến nay doanh số của mẫu xe này vẫn chưa cao. Nguyên nhân đến từ giá xe quá cao so với các đối thủ đồng hạng. Với giá bán từ 826-871 triệu đồng, HR-V cao hơn các đối thủ thương hiệu Hàn như Kia Seltos (639-759 triệu), Hyundai Creta (620-730 triệu). Đồng thời có giá tương đương hoặc thấp hơn chút so với các xe cỡ to hơn như Mazda CX-30 (849-909 triệu), Toyota Corolla Cross (746-936 triệu).

Honda HR-V 2022

Chính vì giá đắt, lại hay "bán ế" trong quá khứ nên doanh số 6 chiếc của Honda HR-V tháng 9 vừa qua cũng không quá khó hiểu. Tổng cộng 9 tháng của năm 2022, Honda HR-V bán được 1.728 xe.

4. Suzuki Ciaz: 7 xe

Chiếc sedan cỡ B của Suzuki đã có doanh số bán trong tháng 9 là 7 xe tốt hơn các tháng trước đó gồm tháng 7 và 8 chỉ bán được 4 xe. Cộng gộp cả năm, Suzuki Ciaz bán 28 xe, ế ẩm nhất phân khúc.

Suzuki Ciaz

Suzuki Ciaz thế hệ mới bán tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 09/2020, nhưng doanh số không cao. Xe chỉ có 1 phiên bản duy nhất, với giá niêm yết 534,9 triệu đồng. Phiên bản 2022 được đánh giá nâng cấp khá nhiều nhưng hiện chưa chính thức ra mắt Việt Nam.

5. Isuzu D-Max: 13 xe

Kết quả bán hàng tháng 9 của Isuzu D-Max là 13 xe, giảm 15 xe so với tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, Isuzu D-Max bán được 620 xe, trong khi cùng kỳ năm ngoái kết quả là con số 0 do nhà phân phối dừng bán.

Isuzu D-Max 2022



Isuzu D-Max thế hệ mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước từ tháng 4. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng. So với thế hệ cũ, Isuzu D-Max bị chê bởi giá bán đắt, tăng cả trăm triệu so với trước đây nên sẽ khó cạnh tranh so với các đối thủ mạnh khác.

6. Toyota Land Cruiser Prado: 14 xe

Có 14 xe Toyota Land Cruiser Prado được giao đến tay khách hàng trong tháng 9, ít hơn 23 xe so với tháng 8 trước đó. Cộng dồn đến nay, Prado đã bán được 325 xe.

Toyota Land Prado



Toyota Land Cruiser Prado 2022 nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản hiện có giá cho một phiên bản duy nhất là 2,548 tỷ.

7. Honda Accord: 18 xe

Kết thúc tháng 9/2022, mẫu sedan cỡ D Honda Accord được bán ra thị trường tổng cộng 18 xe, tăng một nửa so với tháng 8. Lũy kế 9 tháng, Honda Accord bán 201 xe, thấp nhất phân khúc.

Honda Accord

Chiếc sedan cỡ D này hiện được bán ra với 2 phiên bản có giá niêm yết 1,319- 1,329 tỷ đồng.

8. Mazda BT-50: 21 xe

Vị trí số 8 trên bảng xếp hạng trong tháng 9 là lần thứ 2 Mazda BT-50 trở lại danh sách "xe ế" năm 2022, lần đầu là vào tháng 4. Tháng 9 vừa qua, BT-50 bán 21 xe, giảm tới 69 xe so với tháng 8. Cộng dồn từ đầu năm, Mazda BT-50 bán được 532 xe.

Mazda BT-50

Cuối tháng 8/2021, thế hệ mới All New Mazda BT-50 đã chính thức ra mắt và tiếp tục có 4 tuỳ chọn phiên bản là 1.9 Premium (4x4); 1.9 Luxury (4x2); 1.9 AT (4x2) và 1.9 MT (4x2), với giá bán từ 659 triệu.

9. Suzuki Swift: 21 xe

Tháng 9, Suzuki Swift có doanh số khá tốt so với các tháng trước khi bán được 21 xe, tăng 11 xe so với tháng 8. Lũy kế từ đầu năm đến nay, chiếc hatchback cỡ B này bán được 451 xe.

Suzuki Swift



Swift hiện được phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản GLX với mức giá 549,9 triệu đồng.

10. Mitsubishi Pajero Sport: 22 xe

Trong tháng 9 vừa qua, Mitsubishi Pajero Sport bán được 22 xe,tăng 17 xe so với tháng 8 trước đó nhưng vẫn chưa đủ để mẫu xe này thoát khỏi danh sách "đáng quên". Cộng dồn 9 tháng, chiếc SUV 7 chỗ của Mitsubishi bán được 893 xe.

Mitsubishi Pajero Sport



Mitsubishi Pajero Sport đáng ở thế hệ thứ 3 ra mắt khách Việt hồi tháng 10/2020 với thay đổi mạnh mẽ về hình dáng cũng như trang bị công nghệ. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với lựa chọn duy nhất động cơ diesel và 4 phiên bản giá từ 1,11 tỷ đến 1,365 tỷ đồng.

Đình Quý

