Top 10 xe bán chạy tháng 7: Mitsubishi Xpander bứt tốc, VinFast Lux A2.0 gây bất ngờ

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motors và VinFast, danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 7/2022 có sự xáo trộn đáng kể về thứ tự, đồng thời chứng kiến sự góp mặt của nhiều cái tên sau một thời gian dài vắng bóng.

10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong tháng 7/2022.

Một loạt mẫu xe từng xuất hiện trong top 10 xe bán chạy tháng trước đã bất ngờ "mất hút" ở tháng 7 vừa qua, đơn cử như cặp đôi của VinFast là Fadil và VF e34. Tuy vậy, VinFast vẫn có 1 đại diện trong top 10 với sự vươn lên của mẫu sedan hạng E là Lux A2.0.

Bất ngờ nhất có lẽ là mẫu xe Xpander của Mitsubishi khi có doanh số tăng trưởng gấp 4,7 lần so với tháng trước và ngay lập tức "chiễm chệ" ở ngôi đầu bảng xếp hạng tháng 7. Đối thủ trực tiếp của Xpander là Toyota Veloz cũng tỏ ra là một mẫu xe ăn khách khi bám theo sau và chiếm vị trí thứ 3 trong top 10.

Dưới đây là xếp hạng của 10 mẫu xe có doanh số cao nhất nhất tháng 7/2022:

1. Mitsubishi Xpander: 2.771 chiếc

Mitsubishi Xpander vừa được làm mới vào tháng 6 vừa qua và ngay lập tức bứt tốc trong tháng 7.

Mẫu MPV của Mitsubishi đã nén lại như một chiếc lò xo ở tháng trước để bứt tốc thần kỳ trong tháng 7. Với 2.771 chiếc, doanh số của Xpander tăng gấp 4,7 lần so với vỏn vẹn 584 chiếc của tháng 6. Đồng thời, mẫu xe của Mitsubishi dẫn đầu tuyệt đối phân khúc của mình với tổng cộng 10.855 chiếc bán ra trong 7 tháng đầu năm.

Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp 2022 mới được ra mắt vào ngày 13/6 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Giá bán của Xpander 2022 dao động từ 555-688 triệu đồng. Các phiên bản đều sử dụng động cơ 1.5L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 103 mã lực.

2. Hyundai Accent: 1.423 chiếc

Hyundai Accent tăng 2 bậc trong tháng 7, bỏ xa đối thủ Toyota Vios.

Nếu như trong tháng 6, doanh số của Hyundai Accent đạt 1.086 chiếc thì tháng 7 vừa qua, mẫu sedan hạng B này của Hyundai đã bán ra được 1.423 chiếc, tăng 23% so với tháng 6.

Hiện, Hyundai Accent 2021 vẫn được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng.

3. Toyota Veloz Cross: 1.395 chiếc

Veloz Cross trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam trong tháng qua.

Với doanh số 1.395 chiếc bán ra, mẫu MPV mới Toyota Veloz Cross đã lần đầu tiên góp mặt tại top 10 xe bán chạy với vị trí thứ 3. Ở những tháng trước, Veloz Cross thường được gộp chung doanh số với người anh em Avanza Premio.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Veloz Cross được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Giá bán của Veloz Cross cho 2 bản này lần lượt là 658 và 698 triệu.

4. Ford Ranger: 1.306 chiếc

Ford Ranger vẫn là "vua" ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam.

So với vị trí thứ 2 của tháng 6, Ford Ranger đã tụt 2 bậc trong tháng 7. Doanh số của "vua bán tải" tháng vừa qua đạt 1.306 chiếc, giảm nhẹ 7,4% so với tháng trước. Tuy nhiên, ở phân khúc của mình, Ranger vẫn tỏ ra vượt trội gần như tuyệt đối so với phần còn lại.

Ford Ranger đã được chuyển về lắp ráp tại Việt Nam từ tháng 6/2021 gồm các phiên bản: XL, XLS, LTD và Wildtrak với bán dao động từ 616-925 triệu đồng. Thế hệ mới của Ford Ranger 2023 được đồn đoán sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong quý III sắp tới.

5. Toyota Vios: 1.120 chiếc

Toyota Vios trở lại top 10 xe bán chạy sau 1 tháng mất hút.

Trong tháng 7 vừa qua, Toyota Vios bán ra 1.120 chiếc, tăng tới 66,4% so với tháng 6 (với 673 chiếc). Điều này đã giúp mẫu sedan hạng B của Toyota trở lại với top 10 ở vị trí thứ 5.

Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Vios 2021 được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Giá bán của mẫu xe này đang dao động từ 478 đến 638 triệu đồng.

6. VinFast Lux A2.0: 1.085 chiếc

VinFast Lux A2.0 trở lại top 10 sau đúng 1 năm vắng bóng.

Mẫu xe đình đám của VinFast là Lux A2.0 đã quay trở lại top 10 sau đúng 1 năm vắng bóng. Với doanh số 1.085 chiếc bán ra trong tháng 7, mẫu sedan Lux A2.0 đứng ở vị trí thứ 6 và là cái tên duy nhất của thương hiệu VinFast góp mặt trong top 10 xe bán chạy tháng vừa qua.

LUX A2.0 được Vinfast ra mắt và bán ra thị trường vào tháng 7/2019 với 3 phiên bản. Các phiên bản của LUX A2.0 đều sử dụng khối động cơ 2.0L turbo, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Giá bán mẫu sedan cỡ E của Vinfast được niêm yết dao động từ 1,129-1,367 tỷ đồng. Tuy nhiên trong trong thời gian vừa qua, mẫu xe này đang được giảm giá sâu chỉ từ hơn 800 triệu để "dọn kho" theo chính sách của VinFast.

7. Hyundai SantaFe: 1.014 chiếc

Hyundai SanteFe trở lại dẫn đầu phân khúc xe gầm cao đa dụng trong tháng 7.

So với tháng 6 với vỏn vẹn 434 chiếc bán ra, Hyundai SantaFe có doanh số tăng trưởng gấp 2,4 lần khi đạt 1.014 chiếc trong tháng 7. Điều này đã giúp SantaFe góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng ở vị trí thứ 7, đồng thời lấy lại vị trí số 1 ở phân khúc xe đa dụng (SUV/Crossover).

Hyundai SantaFe thế hệ mới ra mắt vào tháng 5/2021, được TC Motor lắp ráp trong nước với 2 lựa chọn động cơ: 2.2L diesel và 2.5L máy xăng, cho ra tất cả 6 phiên bản, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Giá bán niêm yết của Hyundai SantaFe đang dao động từ 1,03-1,34 tỷ đồng.

8. Hyundai Creta: 978 chiếc

Hyundai Creta có tháng thứ 2 liên tiếp góp mặt trong top 10.

Cái tên thứ 3 của "nhà" Hyundai góp mặt trong top 10 là Creta. Tháng 7 vừa qua, mẫu Crossover hạng B Creta đạt doanh số 978 chiếc, tăng 17,8% so với tháng 6 (với 830 chiếc).

Hyundai Creta vừa được Hyundai Thành Công ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Creta có 3 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ 1.5L. Giá bán của Hyundai Creta dao động từ 620-730 triệu đồng.

9. Toyota Corolla Cross: 889 chiếc

Toyota Corolla Cross bị giảm tới 8 bạc trong top 10.

Trong tháng 7/2022, Toyota Corolla Cross có doanh số 889 chiếc, giảm tới 38,7% so với tháng 6 (với 1.451 chiếc và đứng ở vị trí thứ 1). Đây là thứ hạng thấp hiếm thấy của mẫu xe này trong vòng hơn 1 năm qu

Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020 và trở thành mẫu xe mới thành công nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Toyota Corolla Cross có 3 phiên bản, trong đó có cả bản Hybrid, giá bán dao động từ 720-918 triệu đồng, tất cả đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

10. KIA Carnival: 843 chiếc

KIA Carnival là đại diện duy nhất của thương hiệu KIA trong top 10.

Với 843 chiếc bán ra trong tháng 7, mẫu MPV cỡ lớn của KIA đã góp mặt trong top 10 xe bán chạy ở vị trí thứ 10. Carnival cũng là đại diện duy nhất của thương hiệu KIA trong top 10 tháng vừa qua.

KIA Carnival 2021 được THACO ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9/2021 dưới dạng xe lắp ráp trong nước. Chiếc MPV cỡ lớn này là "hậu duệ" của mẫu KIA Sedona cũng từng khá thành công tạị Việt Nam. Hiện, KIA Carnival được giới thiệu tổng cộng 5 phiên bản với giá bán từ 1,199 - 1,839 tỷ đồng.

Hoàng Hiệp

Hoàng Hiệp