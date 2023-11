Báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor) cho thấy, hầu hết các mẫu xe bán chạy đều có sự tăng trưởng nhẹ so với tháng trước. Tuy vậy, ở phân khúc sedan giá rẻ (cỡ B-C) lại ghi nhận sự sụt giảm về doanh số của nhiều cái tên dẫn đầu.

Tháng 10 vừa qua, Hyundai Accent dù tụt giảm hơn 200 chiếc so với tháng trước nhưng vẫn tạo ra khoảng cách vừa đủ với đối thủ Toyota Vios để dẫn đầu phân khúc.

Trong khi đó, Honda City và Mazda3 có doanh số tăng trưởng dương so với tháng 9 nhưng như vậy là chưa đủ để tạo nên sự xáo trộn về thứ tự trong top 5. Cái tên còn lại trong danh sách này vẫn thuộc về mẫu xe nhập khẩu Mitsubishi Attrage.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan giá rẻ bán chạy nhất tháng 10/2023:

1. Hyundai Accent: 1.474 chiếc

Mẫu sedan cỡ B của Hyundai đạt doanh số trong tháng 10/2023 là 1.474 chiếc, giảm 13,8% so với tháng 9 (1.711 chiếc). Tuy vậy, lượng bán ra này vẫn giúp Accent giữ vững vị trí số 1 như các tháng trước trong phân khúc xe sedan giá rẻ tại Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm 2023, đã có 13.014 chiếc Hyundai Accent được bán ra thị trường.

Hyundai Accent ra mắt thế giới lần đầu từ năm 1994 và được bá tại Việt Nam từ tháng 4/2018, thuộc thế hệ thứ 5 (ră mắt từ 2017). Các đối thủ chính của Accent là Honda City, Toyota Vios, Mitsubishi Attrage,...

Hiện tại, Hyundai Accent 2023 được Liên doanh Hyundai Thành Công phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp, giá từ 426 - 542 triệu đồng, chưa kể kèm nhiều ưu đãi giảm giá và tặng phụ kiện từ đại lý.

2. Toyota Vios: 1.463 chiếc

Toyota Vios là mẫu sedan cỡ B ra mắt châu Á từ năm 2002 và Việt Nam đón nhận mẫu xe này vào năm 2003. Vios cũng là đối thủ chính của Hyundai Accent, Honda City, Mitsubishi Attrage,... Hiện mẫu xe này đang ở thế hệ thứ 4 sau khi ra mắt Thái Lan hồi tháng 8/2022, nhưng chưa được bán tại Việt Nam.

Phiên bản mới của Toyota Vios 2023 vẫn thuộc thế hệ thứ 3, ra mắt vào tháng 5 vừa qua đã giúp mẫu xe có màn trở lại với doanh số được duy trì khá ổn định. Tháng 10 vừa qua, Toyota bán ra được 1.463 chiếc Vios, chỉ giảm nhẹ 2,2% so với tháng trước. Doanh số này kém Hyundai Accent đúng 11 chiếc và Vios đành ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 2 như ở tháng 9. Cộng dồn trong 10 tháng của năm 2023, có 8.943 chiếc Vios được bán ra thị trường.

Toyota Vios hiện hành đã có một số thay đổi về ngoại hình và trang bị an toàn đi kèm 3 tùy chọn phiên bản gồm G CVT (592 triệu đồng), E CVT (528 triệu đồng) và E MT (479 triệu đồng). Do lắp ráp trong nước, mẫu xe đang được hưởng chính sách giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ, đồng thời, được hỗ trợ tiếp 50% phí trước bạ từ hãng Toyota. Tổng cộng, Vios được hỗ trợ tới 100% phí trước bạ, tương đương giảm phí lăn bánh khoảng 50 triệu đồng.

3. Honda City: 751 xe

Sau nhiều tháng sụt giảm doanh số, mẫu sedan cỡ B của Honda đã có tháng thứ 2 liên tiếp tăng trưởng. Tháng 10 vừa qua, mẫu xe này bán ra được 751 chiếc, tăng nhẹ 4,4% so với tháng 9 (với 719 chiếc) và đây là cái tên duy nhất trong top 5 có mức tăng trưởng dương trong tháng vừa qua. Vị trí số 3 vẫn là thứ hạng ổn định của Honda City so với tháng 9. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2023, Honda City bán ra được 7.507 chiếc.

Honda City hiện tại vẫn là phiên bản ra mắt từ 2021, thuộc thế hệ thứ 7 (ra mắt từ năm 2019). Xe sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mẫu sedan cỡ B này được giới thiệu 4 phiên bản là E, G, L và RS với mức giá dao động từ 499 đến 609 triệu đồng.

Tương tự như đối thủ Toyota Vios, mẫu xe Honda City đang được hưởng tổng gói ưu đãi 100% phí trước bạ bao gồm 50% phí trước bạ từ Chính phủ và 50% từ chính hãng. Nhờ đó, giá lăn bánh của mẫu xe này giảm từ 56 đến 60 triệu đồng.

4. Mazda3: 693 chiếc

Doanh số của mẫu sedan cỡ C trong tháng 10 vừa qua là 693 chiếc, tăng đúng 3 chiếc so với tháng 9. Doanh số tích lũy của Mazda3 trong 10 tháng của năm 2023 đạt 5.079 xe, vẫn dẫn đầu tuyệt đối ở phân khúc sedan cỡ C khi bỏ xa KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic.

Mazda3 ra mắt thế giới lần đầu vào tháng 9/2003 và bán tới tay khách Việt từ tháng 8/2004 dưới dạng lắp ráp bởi công ty ô tô Hoà Bình.

Tại Việt Nam, Mazda3 hiện đang lắp ráp bởi Trường Hải và là thế hệ thứ 4 (ra mắt từ năm 2019). Xe có sẵn các biến thể sedan và hatchback với 3 phiên bản gồm Deluxe, Luxury và Premium, cùng sử dụng động cơ 1.5L. Giá niêm yết của mẫu sedan cỡ C này dao động từ 579-709 triệu đồng. Hiện tại, các đại lý đang ưu đãi cho mẫu xe này khoảng 75 triệu đồng tuỳ phiên bản.

5. Mitsubishi Attrage: 438 chiếc

Doanh số bán hàng của Mitsubishi Attrage trong tháng 10 là 438 chiếc, giảm 10,8% so với tháng trước đó (với 491 chiếc). Mặc dù vậy, Attrage vẫn góp mặt trong top xe sedan giá rẻ bán chạy với vị trí thứ 5. Doanh số cộng dồn của Mitsubishi Attrage trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt 4.070 chiếc.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan cỡ B có giá rẻ nhất phân khúc với 3 phiên bản cùng sử dụng động cơ 1.2L đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động CVT. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan nhưng được hãng áp dụng chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ với giá bán từ 380 - 490 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage ra mắt thế giới lần đầu vào năm 2013 và từ tháng 2/2021 bắt đầu bán ở Việt Nam thế hệ mới, nhập khẩu từ Thái Lan.

Ngoài ra, doanh số trong tháng 10/2023 của một số mẫu xe sedan phổ thông khác như sau:

- Mazda2: 319 chiếc;

- KIA K3: 300 chiếc;

- Hyundai Elantra: 251 chiếc;

- Toyota Corolla Altis: 97 chiếc;

- KIA Soluto: 93 chiếc;

Hoàng Hiệp

