Mua xe hơn 2 năm đã phải "bổ máy" 2 lần

Anh Nguyễn Tuấn Hoà (35 tuổi, trú ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam) bức xúc khi chiếc ô tô cũng là phương tiện "kiếm cơm" nuôi cả gia đình của mình dù mới được hơn 2 năm đã năm lần bảy lượt dính lỗi, đến nay vẫn chưa thể khắc phục được.

Chiếc ô tô đời mới được anh Hoà mua vào tháng 4/2021. (Ảnh NVCC)

Chia sẻ câu chuyện của mình với VietNamNet, anh Hoà cho biết, chiếc Toyota Wigo 1.2 AT đời 2021 được anh mua trả góp tại đại lý Toyota Đà Nẵng Cơ sở 1 (số 71 Duy Tân, TP. Đà Nẵng) vào tháng 4/2021 để chạy dịch vụ.

Ban đầu, chiếc xe vận hành khá trơn tru, bản thân anh cũng hài lòng với sản phẩm "ngon bổ rẻ" của Toyota. Nhờ chiếc xe này, anh có được nguồn thu nhập ổn định để trang trải tiền thuê nhà, nuôi vợ con và trả nợ trong thời gian dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đến tháng 8/2022, sau hơn 1 năm mua xe, anh bắt đầu thấy chiếc xe có những biểu hiện bất thường. Cụ thể, khi di chuyển có tiếng kêu lạch cạch từ khoang động cơ, máy bị nóng, yếu, ì, khó tăng tốc và rất ngốn xăng,... Sau đó, anh Hoà đã đưa xe đến đại lý Toyota Đà Nẵng Cơ sở 1 để kiểm tra và yêu cầu bảo hành, số km đi được vào thời điểm này là 42.223 km.

"Ban đầu, nhân viên kỹ thuật kiểm tra và cho rằng, do kim phun, bu-gi có vấn đề, rồi do buồng đốt bẩn,... Họ đưa ra nhiều nguyên nhân và đề xuất các hướng khắc phục. Tất cả những phán đoán và phương pháp xử lý họ đưa ra, tôi đều đồng ý để làm, miễn sao xe đi không còn bị lỗi. Tổng cộng tôi đi vào đại lý này phải đến vài ba chục lần", anh Hoà than thở.

Mua được hơn 2 năm nhưng chiếc Wigo của anh Hoà đã phải "nằm xưởng" hàng chục lần. (Ảnh NVCC)

Suốt thời gian 1 năm 3 tháng sau đó, đại lý nhiều lần sửa chữa nhưng chiếc xe Toyota Wigo của anh Hòa vẫn không hết các triệu chứng bất thường. Cuối cùng, đến tháng 7/2023, đại lý Toyota Đà Nẵng đề xuất thực hiện "bổ máy" để kiểm tra rõ sự cố bên trong động cơ nhằm bảo hành khắc phục triệt để. Khi đó, chiếc xe của anh Hòa đã đi được 87.554 km. Anh Hòa bất đắc dĩ đành chấp nhận "bổ máy" và được đại lý này thực hiện các hạng mục như thay thế xéc măng, bộ gioăng máy, dẫn hướng cam, tay đòn cam, tăng cam tự động. Thế nhưng, sau khi đi được khoảng 4.000 km, chiếc xe lại "dở chứng", tái diễn hiện tượng y như cũ.

Đến lúc này, dường như vượt quá "năng lực bảo hành", đại lý Toyota Đà Nẵng phải xin hỗ trợ từ nhà máy Toyota Việt Nam cho trường hợp xe của anh Hòa. Tháng 10/2023 vừa qua, Toyota Việt Nam đã cử kỹ thuật viên của hãng trực tiếp vào Đà Nẵng kiểm tra chiếc xe Toyota Wigo của anh Hòa trong 3 ngày nhưng vẫn không "bắt được bệnh" một cách chính xác.

Hãng Toyota lại đề nghị anh Hòa cho phép "bổ máy" lần 2 để thay thế thêm hàng loạt chi tiết như mặt quy lát, supap, lò xo supap, cò mổ cam, xích cam, dẫn hướng cam, tăng cam tự động, dẫn hướng cam,... Các chi tiết này được lấy từ một động cơ khác chưa sử dụng.

Mặc dù rất chán nản, anh Hòa một lần nữa đồng ý với hi vọng, việc "tân trang" động cơ xe sẽ khắc phục dứt điểm được sự cố. Cũng như lần "bổ máy" trước, chiếc Wigo của anh Hoà vận hành được một thời gian ngắn không còn tiếng kêu lạ khó chịu. Nhưng "đến hẹn lại lên", chỉ sau 5.000 km, chiếc xe lại phát ra tiếng kêu lạch cạch lại như ban đầu. Vòng luẩn quẩn "xe gặp lỗi - phản ánh - kiểm tra - bảo hành sửa chữa - lại lỗi" vẫn chưa dừng lại với chủ xe này.

Toyota Việt Nam vẫn chưa tìm ra nguyên nhân lỗi động cơ xe

PV VietNamNet đã liên hệ tới Toyota Đà Nẵng, một lãnh đạo Phòng Dịch vụ của đại lý này xác nhận, chiếc xe Toyota Wigo của anh Hoà đã được đội ngũ kỹ thuật của đại lý cũng như của hãng Toyota Việt Nam kiểm tra, tiến hành mở máy và thay thế nhiều linh kiện, phụ tùng nhưng chưa thể khắc phục hết được lỗi phát ra tiếng kêu lạch cạch ở động cơ.

"Mới đây, chúng tôi đã liên hệ với anh Hoà để mời hợp tác mang xe đến kiểm tra một lần nữa và đang chờ ý kiến của khách hàng để xử lý dứt điểm lỗi này", đại diện đại lý Toyota Đà Nẵng nói.

Động cơ chiếc Toyota Wigo của anh Hoà được các kỹ thuật viên của Toyota tháo rời và kiểm tra kỹ nhưng vẫn chưa khắc phục được hiện tượng "lạch cạch". (Ảnh NVCC)

Trả lời VietNamNet về sự việc này, hãng Toyota Việt Nam cho biết: "Trong suốt thời gian qua, hãng và đại lý vẫn đang nỗ lực để xác định chính xác nguyên nhân của hiện tượng lỗi động cơ trên xe Toyota Wigo của khách hàng Nguyễn Tuấn Hòa và việc này cần thời gian".

"Trong trường hợp kết luận là có lỗi sản phẩm, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện theo đúng chính sách bảo hành của Toyota Việt Nam. Chúng tôi cần và mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của khách hàng để sớm tìm ra nguyên nhân gốc rễ cũng như giảm thiểu ảnh hưởng đến thời gian và hoạt động kinh doanh của khách hàng", phía Toyota Việt Nam thông tin.

Quay trở lại với khách hàng là anh Nguyễn Tuấn Hoà, chủ xe này cho biết, bản thân là một lái xe chuyên chở khách, anh rất hoang mang khi phải chạy một chiếc xe lỗi động cơ, có nguy cơ bị hỏng hóc giữa đường bất cứ lúc nào. Ngoài ra, mỗi lần gác lại công việc đưa xe vào đại lý sửa là một lần mất thời gian, công sức và tiền bạc.

Anh Hòa cho hay: "Phía hãng Toyota và đại lý Đà Nẵng đang tiếp tục đề nghị tôi cho "bổ máy" lần thứ 3. Tuy nhiên, qua một thời gian dài, tôi thấy việc xử lý lỗi của hãng xe lớn mà như đi "mò kim đáy bể" thế này thì rất mất thời gian và thiệt hại vẫn là ở khách hàng. Tôi không còn tin là "bổ máy" lần thứ 3 sẽ khắc phục được triệt để lỗi.

"Vì vậy, tôi không đồng ý cho tiếp tục mở máy nữa. Tôi đề nghị hãng Toyota Việt Nam cần thay thế cả cụm động cơ mới cho chiếc xe của tôi, hoặc thu hồi, mua lại sản phẩm để tôi tìm mua chiếc xe khác", anh Hoà nói.

Bạn có đang gặp phải vướng mắc về mua bán và chất lượng, an toàn xe? Hãy chia sẻ thông tin về Ban Ô tô xe máy - Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Chủ xe Nissan X-Trail kêu cứu vì lỗi hộp số, nằm xưởng 3 tháng vẫn chưa hẹn ngày về Anh Tài mua xe Nissan X-Trail V-Series 2.5 SV Luxury giá hơn 1 tỷ đồng vào tháng 5/2019. Dù xe mới sử dụng chưa đến 3 năm nhưng đã phải nằm xưởng của Nissan tới 3 tháng vì lỗi hộp số mà chưa rõ nguyên nhân.