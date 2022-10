TP.HCM: Dừng hoạt động 1 tháng 3 quán karaoke vì vi phạm quy định PCCC

Ngày 22/10, PCCC và CNCH CA TP.HCM (PC07) cho biết đã ra quyết định tạm định chỉ 1 tháng đối với ba quán karaoke trên địa bàn quận 1 do vi phạm các điều kiện về an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH).

Theo PC07, thực hiện kế hoạch số 513 ngày 7/10/2022 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC & CNCH trên phạm vi toàn quốc, tháng 10/2022, Công an TP.HCM thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra an toàn PCCC, CNCH các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar trên toàn TP.

CA TP.HCM kiểm tra an toàn PCCC & CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, bar ở quận 1 hôm 21/10

Trong 2 ngày 20 và 21/10, đoàn kiểm tra của CA TP.HCM do Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn PCCC&CNCH tại 2 quán karaoke Kingdom (đường Phạm Viết Chánh, quận 1) và quán karaoke Nice (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1).

Đoàn kiểm tra các hạng mục hệ thống điện, hệ thống chữa cháy bằng nước, các giải pháp ngăn cháy giữa các phòng, các tầng của tòa nhà; hệ thống báo cháy tự động, điều kiện thoát nạn, lối thoát nạn thứ 2 tại các phòng, các tầng; việc sử dụng vật liệu dễ cháy để trang trí trong các phòng hát, trên hành lang, cầu thang bộ thoát nạn...

Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở có nhiều sai phạm theo quy định an toàn về PCCC như một số cửa phòng hát chưa mở theo chiều thoát nạn; lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp dẫn điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng điện không bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy; vật liệu để ốp trang trí trên tường, trần phòng hát và hành lang không chứng minh được là loại vật liệu không cháy, khó bắt cháy; chưa thực hiện giải pháp ngăn cháy lan xuyên sàn và xây dựng phương án chữa cháy cơ sở theo tình hình thực tế…

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 hướng dẫn cơ sở kinh doanh karaoke khắc phục các lỗi vi phạm về an toàn PCCC và CNCH

Đoàn đã yêu cầu các cơ sở tạm ngưng hoạt động và tiến hành khắc phục các thiếu sót, sai phạm nêu trên trong thời gian 1 tháng.

Đồng thời, đoàn kiểm tra giao CA quận 1 và CA quận 3 ban hành công văn kiến nghị yêu cầu cơ sở tổ chức khắc phục các tồn tại và theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cơ sở và báo cáo kết quả về CA TP.