Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, cũng chỉ ra rằng, nguồn lực đầu tư cho việc chuyển đổi mới giáo dục phổ thông của thành phố còn thấp so với nhu cầu thực tế. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số nơi chậm được mua sắm bổ sung. Đặc biệt, nội dung một số môn học chưa thực sự giảm tải, giá sách giáo khoa tăng cao, tình trạng lãng phí do không sử dụng lại sách giáo khoa… gây bức xúc cho nhân dân một số nơi. Ông Mẫn cũng đề nghị xem lại vấn đề chiết khấu giá cả sách giáo khoa, phải tính toán lại cho hợp lý. Theo ông, đó là những thách thức đặt ra trong thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa cũng như đổi mới chương trình giáo dục phổ thông thời gian tới. Qua đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong kế hoạch phát triển ngành giáo dục, thành phố cần điều chỉnh theo hướng đáp ứng nhu cầu dạy và học. Việc phát triển giáo dục của TP.HCM cần phải so sánh với các thành phố trong khu vực, như Singapore, Tokyo, Hàn Quốc… chứ không phải so sánh với các thành phố trong nước. Kế hoạch đổi mới giáo dục cần chú trọng đổi mới quản trị nhà trường theo hướng minh bạch, tinh gọn.