Huỷ giấy chứng nhận 3,1ha ‘đất vàng’ của Vinataba

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa ra thông báo thu hồi và huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất 30.972,7m2 tại số 152 Trần Phú, P.4, Q.5 đã cấp cho Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam, nay là Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba).

Trước đó, tại kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba, Thanh tra Chính phủ xác định doanh nghiệp này đã có loạt sai phạm khi đầu tư xây dựng tại khu đất 152 Trần Phú. (Xem chi tiết)

Khu đất 3,1ha tại số 152 Trần Phú, Q.5. (Ảnh: Chí Hùng)

Huyện tự ý cho doanh nghiệp mượn đất công trong 3 năm

Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý và việc quản lý về trật tự đô thị tại UBND huyện Nhà Bè giai đoạn 2021-2022, Thanh tra TP.HCM xác định địa phương này đã có nhiều thiếu sót, vi phạm.

Trong đó có việc cho Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông sử dụng tạm khu 2,3ha đất công tại xã Nhơn Đức từ tháng 1/2016 đến tháng 1/2019 nhưng không xin ý kiến UBND Thành phố. (Xem chi tiết)

Một dự án chung cư của Công ty Đông Mê Kông tại huyện Nhà Bè. (Ảnh: Anh Phương)

Kế hoạch bán đấu giá 5.000 nhà, đất công

Được giao nhiệm vụ quản lý quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn, từ tháng 8/2022 đến nay, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng, Sở Xây dựng TP.HCM đã tiếp nhận 9.667 căn hộ và 1.192 nền đất tái định cư.

Trong quỹ nhà ở nói trên, vì không còn nhu cầu bố trí tái định cư nên UBND TP.HCM có kế hoạch bán đấu giá 4.927 căn hộ và 40 nền đất. (Xem chi tiết)

Hơn 22.000 căn nhà tại các dự án nhà ở được cấp sổ hồng

Trước khi ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận nhà đất tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn vào tháng 5/2023, toàn TP.HCM vẫn còn 81.085 căn nhà chưa được cấp giấy chứng nhận.

Sau khi triển khai kế hoạch trên, trong năm 2023, Sở TN&MT TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận cho 22.147 căn nhà, đạt 101% chỉ tiêu của năm 2023. (Xem chi tiết)

Trong năm 2023, 22.147 căn nhà tại các dự án nhà ở tại TP.HCM được cấp sổ hồng. (Ảnh: Anh Phương)

Điểm sáng nhà ở xã hội

Sau gần 1 năm triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” của Thủ tướng Chính phủ, nguồn cung loại hình nhà ở này tại các tỉnh phía Nam đã dồi dào hơn.

Với kế hoạch rõ ràng của các địa phương, nhiều tín hiệu cho thấy trong năm 2024 và các năm tới, nhà ở xã hội sẽ là loại hình nhà ở chủ đạo trên thị trường. (Xem chi tiết)

Tìm bị hại vụ công ty bất động sản lừa đảo

Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Đầu tư BĐS Phát An Gia do ông Hoàng Mạnh Cường làm giám đốc. Ông Cường đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vào tháng 10/2020.

Theo điều tra bước đầu, giai đoạn 2018-2019, dù không được cơ quan chức năng chấp thuận đầu tư, cấp phép xây dựng dự án nhưng ông Cường đã tự đặt tên, vẽ ra 6 dự án đất nền phân lô tại Q.9, nay là TP. Thủ Đức.

Tiếp đó, ông Cường sử dụng pháp nhân Công ty CP Đầu tư BĐS Phát An Gia và công ty khác ký kết các hợp đồng hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng, hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất... của 140 nền đất cho 115 khách hàng nhằm chiếm đoạt 144 tỷ đồng.

Ai là bị hại trong vụ án trên nhưng chưa nộp đơn tố giác thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 674 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q.10) để giải quyết theo quy định.

Bà Rịa - Vũng Tàu định giá khởi điểm để bán đấu giá 3 khu ‘đất vàng’

Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang mời các đơn vị tư vấn thẩm định giá, chào giá dịch vụ tư vấn giá đất để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá 3 khu “đất vàng” tại TP. Vũng Tàu.

Đó là 138.389,4m2 đất thương mại, dịch vụ tại Mũi Nghinh Phong, P.2, TP. Vũng Tàu; 39.260,7m2 đất cơ sở y tế tại P.11, TP.Vũng Tàu; và 28.628,5m2 đất thương mại, dịch vụ tại P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. (Xem chi tiết)