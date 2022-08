TP.HCM tụt 20 bậc cải cách hành chính, Chủ tịch TP Phan Văn Mãi chỉ đạo nóng

TP.HCM tụt 20 bậc về chỉ số cải cách hành chính

Sáng 12/8, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022 và phân tích, đánh giá các chỉ số CCHC năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị, Sở Nội vụ cho biết, kết quả chỉ số CCHC năm 2021 của thành phố (do Bộ Nội vụ công bố) đạt 86,05%, xếp vị trí 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 20 bậc nhưng tăng giá trị chỉ số 1,35% so với kết quả năm 2020.

Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, công bố của Bộ Nội vụ dù điểm tuyệt đối có tăng (1,35%) nhưng vị trí lại tụt 20 bậc cho thấy, thành phố có nỗ lực nhưng các địa phương khác nỗ lực nhiều hơn.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

“Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, phải soi lại mình với tinh thần hết sức cầu thị để CCHC mạnh mẽ hơn trong thời gian tới”, Chủ tịch TP yêu cầu.

Theo ông, CCHC có vai trò rất quan trọng, quyết định hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước và đóng góp trực tiếp cho phát triển KT-XH. Muốn bộ máy hiệu lực, hiệu quả để phục vụ người dân tốt hơn, để TP phát triển hơn… thì phải CCHC mạnh mẽ hơn.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, trong năm 2021 và các tháng đầu năm 2022, hệ thống hành chính đã có nhiều nỗ lực, mang lại kết quả rất lớn. Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển và mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và so với các tỉnh, thành khác thì CCHC của TP.HCM phải làm nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu phát triển và làm hài lòng người dân.

Theo ông, có thể khối lượng công việc hành chínhh của TP.HCM lớn hơn các tỉnh, thành khác, nhưng đó không phải lý do để giải thích mà cần phải chuyển động mạnh hơn, phối hợp công việc đồng bộ hơn.

Ông cũng thừa nhận, TP.HCM có thu hút đầu tư thuộc tốp đầu, nhưng chưa hẳn là làm tốt mà do địa thế là thành phố lớn. Nhiều nhà đầu tư đến với thành phố cũng than phiền nhiều về thủ tục hành chính rườm rà. Do đó, cần CCHC tốt hơn để thu hút đầu tư nhiều hơn.

Chủ tịch TP Phan Văn Mãi cũng nhận định, nhiều sở, ngành chưa hài lòng với nhau. Ông đặt câu hỏi, có bao nhiêu sở, ngành chưa hài lòng với Sở Kế hoạch-Đầu tư, TN-MT, QH-KT… tương tự là bao nhiêu địa phương chưa hài lòng với các sở, ngành…

“Qua khảo sát cho thấy, chúng ta còn chưa hài lòng với nhau thì nói gì đến người dân, doanh nghiệp hài lòng với chúng ta. Cần nhìn thấy điều đó để cải thiện nhiều hơn”, Chủ tịch TP lưu ý.

Ông yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần soi mình, tập trung khắc phục các nhược điểm với tinh thần tìm giải pháp hành động chứ không tìm lý do giải thích.

Tỷ lệ “lót tay” khi làm sổ đỏ ở TP.HCM trên 54%

Cũng tại hội nghị, bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công thuộc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam đã công bố kết quả khảo sát về “Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021”, trong đó có kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 của TP.HCM.

Cụ thể, về kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2021, tỉnh có điểm thấp nhất và tỉnh điểm cao nhất có khoảng cách tương đối xa, từ 5,42 đến 8,15 trên thang điểm từ 1-10. Trong đó, TP.HCM đạt 6,33 điểm, mức điểm trung bình khá, thuộc 16 tỉnh đạt điểm thấp nhất toàn quốc.

Trong trải nghiệm phải "chung chi" khi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), tỷ lệ “lót tay” dao động từ 40-90% ở hơn 40 tỉnh, thành phố. Tỉ lệ này ở TP.HCM là 54,96%.

Người dân đi làm các thủ tục hành chính tại TP.HCM

Về tỉ lệ tham gia của người dân ở cấp cơ sở, tất cả các tỉnh, thành phố chỉ đạt dưới 6 điểm trên thang điểm từ 1-10. Riêng TP.HCM đạt 4,06 điểm (mức điểm trung bình thấp, thuộc nhóm 16 tỉnh đạt điểm thấp nhất toàn quốc).

Về tỉ lệ người dân tham gia đóng góp ý kiến cho dự án xây mới/ tu sửa công trình công cộng, ở hầu hết các tỉnh, thành phố chỉ đạt dưới 50%. Tỉ lệ này ở TP.HCM là ~30%.

Về tiếp cận thông tin kế hoạch sử dụng đất, bảng giá đất của người dân còn rất hạn chế. Tỉ lệ này ở các địa phương dao động từ 5- 30%, ở TP.HCM chỉ đạt khoảng 5%.

Về công khai kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất trên cổng thông tin điện tử, chỉ có 337 trong tổng 704 huyện/quận/thành phố/thị xã niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất trên cổng thông tin điện tử cấp huyện. Trong khi TP.HCM chỉ có 4/22 đơn vị quận/huyện đăng tải.

Có 29/63 tỉnh, thành phố niêm yết công khai bảng giá đất trên cổng thông tin điện tử. Riêng TP.HCM chưa đăng tải Bảng giá đất 2020- 2024.

Về trách nhiệm giải trình với người dân, tất cả các tỉnh, thành phố chỉ đạt dưới 5 điểm trên thang điểm từ 1-10. TP.HCM đạt 4,32 điểm (mức điểm trung bình thấp, thuộc 16 tỉnh đạt điểm trung bình cao toàn quốc).

Qua các phân tích, bà Đỗ Thanh Huyền đề xuất, TP.HCM cần ưu tiên các giải pháp để khắc phục tình trạng nói trên.

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc việc công khai thông tin đất đai ở cả ba cấp; áp dụng dịch vụ công điện tử bên cạnh dịch vụ công truyền thống để đáp ứng nhu cầu của công dân trong điều kiện tiếp cận Internet của người dân thành phố.

Để giảm thiểu tương tác trực tiếp giữa người dân và cơ quan cấp giấy CNQSDĐ (một trong những nguyên nhân dẫn tới nhũng nhiễu, bôi trơn), cần thúc đẩy áp dụng điện tử hóa dịch vụ này trong thời gian tới.

Chính quyền cấp huyện/thị, cấp xã/phường/thị trấn đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách vì người dân mạnh mẽ hơn, bằng cách rà soát những vấn đề người dân chưa hài lòng thông qua các tiêu chí cụ thể trong bộ chỉ số PAPI.