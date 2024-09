Chiều nay (12/9), Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ tiếp tục phát bản tin về mưa lớn trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực có mưa rào và giông xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

Trước đó, trong bản tin dự báo khí tượng tuần giữa tháng 9 (11-20/9) tại TPHCM, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam tăng dần và có cường độ mạnh đến rất mạnh nên thời tiết khu vực TPHCM hầu hết các ngày trong tuần có mưa, mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và giông.

“Mưa giông tập trung chủ yếu vào tầm trưa đến chiều tối, đêm ít mưa và buổi sáng phổ biến có nắng nhẹ”, ông Quyết nhấn mạnh.

Trong đó, ngày 12/9, có mưa rào và giông rải rác, đề phòng lốc xoáy gió giật trong mưa giông; chiều tối, đề phòng khả năng có mưa vừa, mưa to ở một vài nơi.

Từ 13-18/9, mưa rào và giông có xu hướng tăng dần cả về diện và lượng; trưa, chiều có mưa, mưa rào nhiều nơi; có nơi mưa vừa mưa to đến rất to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Ngày 19-20/9, khả năng mưa giảm bớt cả về diện và lượng; mưa ở diện rải rác, chủ yếu xuất hiện vào lúc chiều tối và mưa vừa, mưa to chỉ còn xuất hiện cục bộ trên khu vực.

Cũng trong bản tin chiều nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-14h hôm nay có nơi trên 40mm như: Châu Thành (Nghệ An) 46mm, Ea Bông (Đắk Lắk) 62.2mm, Nam Xuân (Đắk Nông) 53.4mm, Hoài Đức (Lâm Đồng) 34.4mm, Ngan Dừa (Bạc Liêu) 66.8mm, U Minh (Cà Mau) 56.4mm,…

Dự báo, từ chiều 13 đến ngày 14/9, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 12/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo, trong đêm 14 và ngày 15/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cho biết thêm, đêm nay và ngày mai (13/9), ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m.

Cảnh báo, đêm mai và ngày 14/9, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Nam của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.