Trạm cứu hộ trái tim tập 3 lên sóng tối nay 13/3, thấy vợ quá đáng với con gái, ông Trường (Phạm Cường) phải lên tiếng: "Cô hận tôi, cô hành hạ tôi đã đành nhưng sao lại trút hết lên đầu con gái mình thế? Cứ tỏ ra nanh nọc như vậy thì mới hả dạ hả? Trên đời này tôi chưa thấy người mẹ nào lại đay nghiến chì chiết con gái mình như thế cả. Người ta nói: Thú dữ còn không ăn thịt con. Đằng này...".

Bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) bực bội đáp trả: "Phải! Tôi là thú dữ mà anh còn dám lang chạ ngoại tình đấy". Ông Trường tiếp tục: "Tôi thấy cô nên nghĩ ra việc gì mà làm đi, không rảnh rỗi hóa rồ hóa dại lên đấy. Giả sử tôi có ngoại tình thì cô cũng xem lại mình như thế nào. Đừng cho mình cái quyền xem xét cả thế giới này nữa. Mình phải như thế nào thằng chồng mới...".

Ở diễn biến khác, cô giúp việc kể cho Ngân Hà (Hồng Diễm) biết việc bà Lan đã gọi tên mình trong giấc mơ. "Bà ấy không phải không thương cháu đâu mà không chỉ 1 lần, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy. Chỉ gọi là: Hà ơi lại đây với mẹ. Lúc gặp ác mộng, cô lay mẹ cháu, mẹ cháu nắm chặt tay cô và nói Hà ơi, con ơi! Mẹ nào mà chẳng thương con. Trong lúc mơ mà gọi tên là trong lòng vẫn thương đấy", cô giúp việc kể. Hà nói cô chỉ ước được nghe mẹ gọi tên mình 1 lần.

Hà đi với chồng và tình cờ gặp An Nhiên (Lương Thu Trang). Thấy Hà cất điện thoại vào túi, An Nhiên phát hiện ra hai người cùng dùng mẫu túi giống nhau. "Thế là chúng mình cùng gu đấy", Hà nói và quay sang chồng. Thái độ của Nghĩa (Quang Sự) có vẻ kỳ lạ như đang giấu chuyện gì đó. Nghĩa tìm cách thoái lui với lý do có việc cần trao đổi với bố để không tham gia vào cuộc nói chuyện của Hà và An Nhiên.

An Nhiên và Nghĩa có mối quan hệ bí mật? Bà Lan sẽ đáp trả ông chồng ra sao? Diễn biến chi tiết Trạm cứu hộ trái tim tập 3 lên sóng VTV3 vào 21h40 tối nay.