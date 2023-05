Đại diện Báo VietNamNet vừa về thôn Tiền Tiến, xã Đồng Môn (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) thắp hương cho nam sinh Phạm Quang Trường (SN 2010, nạn nhân trong vụ đuối nước ở biển). Tại đây, trước sự chứng kiến của lãnh đạo địa phương, Báo VietNamNet đã trao hơn 64 triệu đồng tới chị Phạm Thị Bình, mẹ của nam sinh Trường.

Đây là tấm lòng của bạn gửi về ủng hộ gia đình em Trường, sau khi đọc được bài viết: "Mẹ nhặt phế liệu không mua nổi quan tài cho con trai đuối nước tử vong" đăng tải trên Báo VietNamNet ngày 2/4/3023.

Trước đó, chiều ngày 25/3, tang thương bao trùm thôn Tiền Tiến khi 3 em học sinh lớp 7, cùng trú trong thôn rủ nhau đi tắm biển, không may bị đuối nước.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo địa phương trao món quà tới gia đình nạn nhân

Nhận được hung tin, ai cũng bàng hoàng và xót xa cho số phận ngắn ngủi của các em nhỏ, thương cảm cho gia đình các nạn nhân. Cả ba em đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, trong đó, đáng thương nhất là gia đình em Phạm Quang Trường (SN 2010), con trai anh Phạm Quang Phước (SN 1962) và chị Nguyễn Thị Bình (SN 1974).

Khi em Trường không may bị tử vong do đuối nước thì cha em, anh Phạm Quang Phước vẫn chưa hay biết gì. Bởi, nhiều tháng nay, anh Phước phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với nhiều bệnh lý nghiêm trọng: viêm đa khớp, suy thận và xơ gan cổ chướng, bụng phình to bất thường, khó thở.

Đứa con trai chăm ngoan, đang tuổi ăn, tuổi học đột ngột qua đời khiến cho người mẹ bần thần, gào khóc trong đau đớn, không chấp nhận hiện thực.

Dưới Trường còn một em gái bị câm điếc bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ, đứng co ro, sợ hãi. Người cha trụ cột của gia đình đau ốm triền miên, từ lâu mất khả năng lao động. Chị Bình làm ruộng, thời gian rỗi lại đi bán phế liệu, cóp nhặt từng nghìn đồng, chạy ăn từng bữa. Đến khi con qua đời, chị không có nổi vài triệu đồng mua cho con cỗ quan tài.

Sau khi đăng tải bài viết, thông qua STK của Báo VietNamNet, bạn đọc đã gửi về ủng hộ gia đình chị Phạm Thị Bình số tiền hơn 64 triệu đồng.

Đón nhận tình cảm của mọi người, chị Phạm Thị Bình cho biết: "Trường mất để lại cho tôi nỗi đau quá lớn, chồng lại bị ung thư, em gái của Trường câm điếc bẩm sinh. Số tiền này tôi sẽ dùng để lo thuốc thang cho chồng và con. Thay mặt con trai xấu số, tôi trân trọng cảm ơn, biết ơn Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm đã thương, giúp đỡ gia đình".