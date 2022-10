Trích xuất camera khu vực Mỹ Đình điều tra tai nạn xe Ferrari khiến 1 người chết

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng CSGT thực hiện trích xuất camera quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe Ferrari và xe máy khiến 1 người chết, sáng 31/10.

“Dữ liệu để điều tra được lấy từ camera quanh khu vực”, lực lượng chức năng cho biết.

Về lý do chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội thụ lý, lực lượng chức năng cho biết là do chiếc xe có yếu tố nước ngoài.

Toàn bộ hồ sơ, phương tiện đã được bàn giao.

Hiện trường vụ tai nạn

Chiếc xe máy do ông Hới điều khiển bị hư hỏng nặng

Qua xác minh ban đầu, xe Ferrari mang biển số ngoại giao. Phương tiện do một nhân viên đại sứ quán tại Việt Nam đăng ký. Người điều khiển xe là V. (SN 1997), hiện người này chưa làm việc với cơ quan công an.

Về hình ảnh cô gái trẻ xuất hiện tại ghế lái chiếc xe, lực lượng chức năng cũng cho biết, qua khai thác lời khai ban đầu từ cô gái, người này chỉ đi cùng xe. Người cầm lái rời khỏi hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Cô gái trẻ liên tục gọi điện thoại sau khi vụ tai nạn xảy ra (Ảnh: H.M)

Trước đó, khoảng 3h45 ngày 31/10, tại đường Lê Quang Đạo (trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô và xe máy.

Thời điểm trên, ô tô nhãn hiệu Ferrari mang BKS 80-3xx-NG-xx do anh V. điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy mang biển số 29T1- 337.xx đang đi phía trước, cùng chiều đường.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy là ông Lê Đình Hới (SN 1964, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) tử vong tại chỗ. Hai phương tiện cùng bị hư hỏng.