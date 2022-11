Triển lãm Vietwater 2022: Hội nhập với ngành cấp thoát nước toàn cầu

Sự kiện do Informa Markets tổ chức và nhận được sự bảo trợ từ Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, Mạng lưới các nhà Khoa học và Công nghệ Đông Nam Á nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ cấp thoát nước tiên tiến cũng như cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp tăng trưởng ổn định.

Với không gian trưng bày hơn 5.000 m2, triển lãm gồm 5 nhóm gian hàng quốc tế bao gồm Anh, Úc, Đức, Singapore, Trung Quốc.

Ngành cấp thoát nước Việt Nam hiện tăng trưởng ổn định nhưng tốc độ chậm. Theo thống kê, trong năm 2021, giá cổ phiếu các công ty ngành nước chỉ tăng 23%, thấp hơn so với mức tăng của VNIndex. Một trong những yếu tố gây ra sự tăng trưởng chậm trong năm vừa rồi đến từ nhiều hạn chế về mặt công nghệ, năng lực, quy trình xử lý nước sạch và chi phí đầu tư lớn.

Là sự kiện thường niên của ngành nước Việt Nam, Vietwater nhận được sự quan tâm và tín nhiệm từ đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vietwater 2022 với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, hứa hẹn sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp ngành cấp thoát nước Việt Nam hội nhập với ngành cấp thoát nước toàn cầu cũng như mang đến cơ hội giao thương không giới hạn cho tất cả các công ty hoạt động trong ngành tại Việt Nam.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, những đơn vị tham gia triển lãm trong sự kiện năm năm nay đều là những tập đoàn nổi bật trong và ngoài nước, có thể kể đến như Cheonsei Ind Co., Ltd, Công ty cổ phần thiết bị đo điện Emic, Seika, Karofi Holding Joint Stock Company, Kendensha, Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Đức Hùng, Awa Paper & Technological Company, Youngnam Metal Co, Kaiquan International Development Limited in Hanoi City, Công ty TNHH thương mại SFA Việt Nam, Horiba Instruments(s) Pte Ltd, Delta Perdana Sdn Bhd… Đây sẽ là cơ hội "vàng" để các doanh nghiệp học hỏi công nghệ, cũng như tìm kiếm cho mình những nhà cung cấp thiết bị, công nghệ xử lý nước tiên tiến trên thế giới.

Triển lãm lần này quy tụ hơn 250 nhà cung cấp từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ

Vietwater 2022 dự kiến đón chào sự tham quan của hơn 10.000 cá nhân và đoàn tham quan từ đa dạng các lĩnh vực hoạt động từ những cơ quan Chính phủ, Hiệp hội thương mại, Nhà máy cấp thoát nước, Công ty xử lý nước và nước thải, Công ty Thực phẩm/Đồ uống/Nước giải khát/Bia, Rượu….

Sự kiện dự kiến chào đón 10.000 khách tham dự

Vietwater 2022 còn mang đến chương trình hội thảo quốc tế quy tụ các diễn giả trong nước và quốc tế bên cạnh chương trình hội thảo kỹ thuật. Tại đây, khách mời sẽ được lắng nghe các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế cung cấp những thông tin mới về các chủ đề nóng liên quan đến quản trị tài nguyên nước hiệu quả, giải pháp cấp thoát nước bền vững và thông minh, công nghệ quản lý nước hiệu quả thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi kỹ thuật số ngành nước tại Việt Nam… nhằm hỗ trợ giải quyết những thách thức và khó khăn mà ngành nước Việt Nam đang phải đối mặt.

Lịch trình sự kiện trong khuôn khổ sự kiện Vietwater 2022:

- Hội thảo Phân loại rác tại nguồn và Công nghệ tái chế rác thải đô thị - Cơ hội và thách thức do Viện Môi trường đô thị & công nghiệp Việt Nam - Hiệp hội Môi trường Đô thị & Khu công nghiệp Việt Nam chủ trì ngày 9/11/2022 từ 13h - 17h

- Hội thảo quốc tế ngành nước Việt Nam do Informa Markets kết hợp cùng Mạng lưới các nhà Khoa học và Công nghệ Đông Nam Á tổ chức ngày 10/11/2022 từ 8h – 16h40

- Hội thảo kỹ thuật tổ chức ngày 9 và 10/11/2022

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế lần thứ 13 về Ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải tại Việt Nam: Website: https://www.vietwater.com/ Hotline: 028 3622 2588 Email: vietwater@informa.com Địa chỉ: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. HCM

