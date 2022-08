Triệu tập gần 20 thiếu niên xông vào nhà dân đập phá

Khoảng 20h tối 11/8, nhóm hơn 20 thanh thiếu niên cầm theo dao, mã tấu, gậy gộc… đi trên nhiều xe gắn máy kéo đến trước căn nhà ở số 94, đường Tân Quý, phường Tân Quý.

Ban đầu, nhóm người đập bể chậu cây cảnh, vung hung khí chém vào xe gắn máy trước nhà.

Nhóm thanh thiếu niên đập phá xe gắn máy. Ảnh: L.A

Và vết chém ở cửa. Ảnh: L.A

Ông V..V.H (65 tuổi, chủ nhà) cho hay, lúc đó con gái ông vừa đi công việc về tới nhà, bỏ xe chạy vào nhà ẩn náu. Trong nhà lúc đó 4 người.

Nhóm đối tượng dùng dao, mã tấu chém liên tiếp vào xe gắn máy, cửa nhà, tủ lạnh. Theo ông H, nhóm thanh thiếu niên ném hai con dao và nhiều gạch đá vào nhà nhưng may mắn không ai bị thương.

Theo những người dân xung quanh, trước khi nhóm thanh thiếu niên kéo đi, có người dùng điện thoại chụp lại hình ảnh.

Dao và gạch đá nhóm thiếu niên ném vào nhà dân. Ảnh: L.A

Ngay khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của những người trong nhà ông H và nhân chứng xung quanh. Ông H khẳng định, gia đình ông không hề có mâu thuẫn với ai

Công an quận Tân Phú xác nhận, đã phối hợp cùng Công an phường mời gần 20 thiếu niên lên làm việc. Những người này từ 14 – 16 tuổi, do B.Đ.T (14 tuổi) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, trưa 10/8, T ngồi uống cà phê với bạn tên Trí tại đường Trịnh Lỗi, quận Tân Phú. Trí có kể cho T nghe về việc cho một người tên Nhật mượn tiền nhưng không trả, còn thách thức.

Một người bạn của Nhật là Thuận cũng ngồi trong quán, biết việc này nên có có lời qua tiếng lại, đuổi chém T.

T về kể lại vụ việc cho bạn là Thành nghe, rủ Thành cùng tập hợp nhóm bạn đi tìm nhóm của Thuận để trả thù.

Tối 11/8 nhóm của T, Thành với hơn 20 thanh thiếu niên kéo đến nhà của Thuận ở đường Tân Quý để truy tìm đối thủ. Không tìm thấy Thuận, nhóm này xông vào nhà dân bên cạnh là nhà ông H, để đập phá như nói trên.