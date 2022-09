Trộm nhí trèo lỗ thông gió lấy cắp lợn tiết kiệm trị giá trên 10 triệu đồng

Theo đó, sáng ngày 24/9, chị Võ Hương G. (SN 1988, trú thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đến công an địa phương trình báo về việc vào ngày 22/9, gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một con lợn đất trị giá trên 10 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đức Lạng đã phối hợp với Đội CSHS Công an huyện Đức Thọ vào cuộc xác minh vụ việc. Do hiện trường đã xảy ra cách hai ngày trước, các dấu vết để lại cũng đã bị gia đình bị hại xoá hết, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng điều tra.

Sau khi đánh giá lại hiện trường vụ việc, qua lời trình bày của bị hại, nghiên cứu kĩ lối vào và ra của đối tượng, lực lượng công an đã xác định đây là đối tượng có dáng người thon nhỏ, linh hoạt, táo bạo mới thực hiện hành vi trộm cắp tài sản ngay giữa ban ngày và ngay gần khu vực nhiều người qua lại. Tuy nhiên, khi kiểm tra hầu hết camera của các hộ dân xung quanh nhà bị hại thì gần như không thu thập được hình ảnh gì.

H. bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh T.H

Tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng nhận thấy Nguyễn Huy H. (2008, trú cùng thôn) là đối tượng có dấu hiệu khả nghi nhất. Đây là đối tượng thường xuyên chơi bời, lêu lổng, mặc dù rất ít tuổi nhưng các hoạt động vi phạm đối tượng tỏ ra rất từng trải và cũng đã nằm trong diện quản lý của lực lượng công an xã.

Ngoài ra, sau khi vụ việc xảy ra, H. rất ít khi có mặt tại nhà, có nhiều biểu hiện bất minh khiến cơ quan công an phải tập trung xác minh. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng công an xác định rõ đối tượng Nguyễn Huy H. là đối tượng gây nên vụ trộm cắp trên nên đã triệu tập H để làm việc.

Lỗ thông gió mà H. đột nhập. Ảnh: T.H

Bước đầu H. không thừa nhận, tuy nhiên với những chứng cứ không thể chối cãi, H. đã phải cúi đầu nhận tội.

H. khai vào khoảng 9h ngày 22/9, do cần tiền để tiêu xài nên khi đi xe đạp qua nhà chị G. thì thấy cửa sổ lỗ thông gió nhà vệ sinh mở, gia đình đi vắng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau đó H. về nhà cất xe đạp và đi bộ vòng ra phía sau nhà chị G. Lợi dụng có ống nước ốp vào tường, H. đã nhanh chóng trèo lên theo ống nước và vào trong nhà qua lỗ thông gió ở nhà vệ sinh rồi mở cửa phòng lấy đi con lợn tiết kiệm trị giá hơn 10 triệu đồng. Tiếp đó, H. mở của phụ của gia đình chị G. để tẩu thoát cùng tài sản. Khi bị bắt giữ, H. đã tiêu xài gần hết số tiền trên.

Hiện Công an xã Đức Lạng đang điều tra thu hồi tài sản, đồng thời xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.