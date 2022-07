Trụ sở hạm đội Nga bị tấn công, Moscow mời LHQ điều tra vụ nhà tù ở Ukraine

“Trụ sở Hạm đội Biển Đen ở thành phố Sevastopol, Bán đảo Crưm đã bị Ukraine tấn công. Có năm người bị thương trong vụ tấn công này, có thể do một máy bay không người lái gây ra”, hãng tin RT dẫn bài đăng của Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev trên mạng xã hội Telegram, viết.

Thống đốc Sevastopol Razvozhayev tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Mikhail Razvozhayev/ Telegram

“Vụ tấn công này xảy ra vào Ngày của Hải quân Nga, tức hôm nay 31/7. Vì lý do an toàn, nên tất cả các sự kiện ăn mừng sẽ bị hủy bỏ. Đồng thời, tôi kêu gọi người dân nên ở nhà trong khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tiến hành điều tra vụ tấn công”, ông Razvozhayev viết thêm.

Hiện giới chức Ukraine chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên của Thống đốc Sevastopol Razvozhayev.

Moscow mời LHQ điều tra vụ nhà tù ở Ukraine

Theo giới quân sự Nga, họ đã cho mời các chuyên gia Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập Đỏ tới để điều tra về vụ pháo kích nhà tù Olenivka gần Donetsk, khiến nhiều người chết và bị thương.

“Chúng tôi đang hành động vì lợi ích của việc cần tiến hành điều tra khách quan về vụ tấn công trại tù ở Yelenovka thuộc tỉnh Donetsk, dẫn đến cái chết của nhiều binh sĩ Ukraine đã hạ vũ khí”, hãng tin Reuters dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Hãng tin RT cho biết, trại tù ở Yelenovka thuộc phía nam tỉnh Donetsk là nơi giam giữ hàng trăm binh sĩ Ukraine, phần lớn là những thành viên thuộc tiểu đoàn Azov, đã hạ vũ khí ở thành phố Mariupol hồi tháng Năm. Nơi này sau đó vào ngày 29/7 đã bị pháo kích, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Về phía Nga, các hãng thông tấn địa phương đã công bố hình ảnh nhiều mảnh đạn của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M142 được tìm thấy ở hiện trường vụ pháo kích. Giới chức Moscow khẳng định đây là bằng chứng cho thấy Ukraine đứng sau vụ tấn công, bởi chỉ nước này sở hữu hệ thống vũ khí được Mỹ viện trợ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba lại bác bỏ các cáo buộc trên và tuyên bố vụ pháo kích là do Nga thực hiện.