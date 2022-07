Video trực thăng Apache tập trận bắn đạn thật ở Hàn Quốc

Theo CNN, Sư đoàn Bộ binh số 2 của Mỹ mới đây đã công bố hình ảnh trực thăng chiến đấu AH-64E Apache tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật trong tuần trước. Cuộc tập trận được tổ chức tại Khu phức hợp Rodriguez, thành phố Pocheon, ở phía nam Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Hàn Quốc và Triều Tiên.

"Các trực thăng Apache đã tập luyện ngày lẫn đêm, sử dụng đầy đủ từ tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa Hydra 70 và các loại đạn pháo 30mm. Ngoài ra, mức độ ô nhiễm tiếng ồn cũng sẽ được đo lường, để đưa ra phản hồi cho cư dân địa phương.", đại diện Sư đoàn Bộ binh số 2 cho biết.

Trực thăng chiến đấu Apache tập trận bắn đạn thật ở Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Trước đó, các cuộc tập trận bắn đạn thật của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã bị gián đoạn từ năm 2019 do những phàn nàn từ người dân trong khu vực vì tiếng ồn và lo ngại an toàn. Tuy nhiên, cả 2 quốc gia gần đây đã quyết định nối lại các hoạt động diễn tập bắn đạn thật nhằm đối phó với những lo ngại an ninh từ Triều Tiên.

Về phía Mỹ, việc các trực thăng Apache không được thường xuyên diễn tập bắn đạn thật là một "vấn đề lớn". Theo một cựu quan chức quốc phòng, tình trạng này làm suy giảm khả năng sẵn sàng chiến đấu của các trực thăng so với thời điểm mới tới Hàn Quốc.

Thậm chí, trong giai đoạn không thể tập trận tại Hàn Quốc, Lầu Năm Góc đã trả một khoản phí kha khá để đưa các tổ đội Apache về Mỹ diễn tập sát hạch mỗi quý. Nhưng khi chính phủ Mỹ quyết định luân chuyển một đơn vị Apache tại Hàn Quốc từ đồn trú luân phiên sang thường trực vào hồi tháng 2, những cuộc tập trận bắn đạn thật đã được nối lại.

Việt Dũng