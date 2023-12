{"article":{"id":"2221393","title":"Loại trứng gà nào bổ dưỡng nhất?","description":"Bạn đã bao giờ băn khoăn nên chọn trứng gà vỏ nâu hay trắng, trứng của gà mái nuôi thả hay hữu cơ?","contentObject":"<p>Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Jess DeGore cho rằng việc chọn lựa loại trứng có thể khiến những người tiêu dùng băn khoăn khi muốn có được tối đa giá trị <a href=\"https://vietnamnet.vn/dinh-duong-tag11297311027748927824.html\">dinh dưỡng</a>. Tuy nhiên, đang có nhiều lầm tưởng về đánh giá chất lượng trứng. </p>

<figcaption>Màu vỏ không thể hiện được giá trị dinh dưỡng của trứng gà. Ảnh: NYPost</figcaption>

<p><strong>Trứng vỏ trắng hay nâu? </strong></p>

<p>Chuyên gia Bethany Thayer khẳng định màu vỏ không quyết định độ bổ dưỡng của quả trứng. Màu sắc của vỏ trứng phụ thuộc vào giống gà. Sắc tố chính trong vỏ trứng nâu là protoporphyrin IX, trong vỏ trứng màu xanh là biliverdin. </p>

<p>Trong cùng một giống gà, màu vỏ cũng có thể khác biệt do yếu tố di truyền của từng con. Ngoài ra, một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng. Ví dụ, khi những con gà mái đẻ trứng màu nâu già đi, chúng có xu hướng đẻ trứng có màu nhạt hơn.</p>

<p><strong>Trứng ‘nuôi thả’ và 'hữu cơ' </strong></p>

<p>Bạn có thể thắc mắc những thuật ngữ trên hộp đựng trứng có liên quan gì đến đặc tính dinh dưỡng. Chuyên gia Thayer cho rằng đó là công cụ tiếp thị và chưa chắc ảnh hưởng đến thông số dinh dưỡng của trứng.</p>

<p>Trứng gà nuôi thả có nghĩa là gà mái được phép ra ngoài trời hơn 50% thời gian sống. Chuyên gia DeGore cho biết: “Một số nghiên cứu cho thấy hệ vi sinh vật (vi khuẩn đường ruột) khác nhau giữa trứng gà thả rông và nuôi trong lồng”. Các đánh giá khác đã chỉ ra trứng gà thả rông cũng có hàm lượng chất béo lành mạnh cao hơn và lượng chất béo bão hòa thấp hơn. </p>

<p>Trong khi đó, trứng hữu cơ xuất phát từ gà mái được tự do đi lại và ăn thực phẩm hữu cơ. Nhãn hữu cơ cho biết thức ăn dành cho gà mái không sử dụng hóa chất tổng hợp, kháng sinh và hormone tăng trưởng, không cho thấy sự vượt trội về dinh dưỡng. </p>

<figcaption>Gà nuôi thả được đánh giá đẻ trứng chất lượng hơn loại nhốt. Ảnh: Allaboutfeed</figcaption>

<p><strong>Lý do một số trứng có lòng đỏ sẫm màu hơn </strong></p>

<p>Bạn có thể tò mò liệu lòng đỏ trứng màu sẫm có khác biệt về mặt dinh dưỡng so với lòng đỏ màu nhạt hay không? </p>

<p>Chuyên gia Thayer cho biết: “Giá trị dinh dưỡng của trứng chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn cho gà mái. Màu sắc của lòng đỏ đến từ carotenoid. Việc bổ sung thêm nhiều chiết xuất giàu carotenoid vào thức ăn có thể khiến lòng đỏ sẫm màu hơn, giàu carotenoid - một chất chống oxy hóa. Gà mái cũng có thể được cho ăn thực phẩm tăng cường dinh dưỡng như axit béo omega-3 hoặc vitamin D”. </p>

<p><strong>Trứng và cholesterol</strong></p>

<p>Theo <em>NY Post</em>, trứng rất giàu cholesterol - khoảng 200mg cholesterol mỗi quả. Vì vậy, bạn nên không nên ăn quá một quả trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, trứng cũng cung cấp protein, choline, biotin, vitamin A và D và các chất chống oxy hóa được lutein và zeaxanthin (tốt cho mắt).</p>

<p><strong>Quyết định chọn loại trứng nào? </strong></p>

<p>Chuyên gia DeGore đánh giá: \"Hầu hết sự khác biệt về dinh dưỡng giữa các loại trứng rất nhỏ. Do đó, hãy chọn loại bạn thích nhất\". Gà mái được nuôi hữu cơ và thả rông có thể tốt hơn nhốt chuồng. </p>

<p>Dù chọn loại trứng nào thì bạn vẫn được nhận protein, vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, bạn nên đảm bảo xử lý trứng an toàn. </p>

<p>Dù bạn mua loại trứng nào, chuyên gia Thayer cũng khuyên bạn nên đảm bảo xử lý trứng một cách an toàn. Một con gà mái bị bệnh có thể truyền vi khuẩn salmonella vào trứng và vi khuẩn salmonella có thể xâm nhập vào lớp vỏ xốp của trứng. Bạn luôn phải rửa tay trước và sau khi dùng trứng. </p>

<p>Bạn nên để trứng ở ngăn lạnh, tránh cất ở cửa tủ lạnh - nơi thường có nhiệt độ cao hơn. Hãy vứt bỏ những quả bị nứt. </p>

