Ngày 21/5, chính phủ Trung Quốc tuyên bố các sản phẩm của hãng chip Micron đe dọa rủi ro an ninh quốc gia và sẽ bị cấm bán cho các công ty vận hành hạ tầng thông tin trọng yếu (CIIO). Theo đó, “gã khổng lồ” bán dẫn Mỹ không vượt qua được bài kiểm tra an ninh mạng của Trung Quốc. CIIO bao gồm hàng loạt pháp nhân, từ nhà mạng đến ngân hàng, công ty điện nước.

Như vậy, tất cả CIIO phải ngừng mua sản phẩm của Micron, theo quyết định của Văn phòng đánh giá an ninh mạng thuộc Cơ quan quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC).

Văn phòng Micron tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

Quy định đối với CIIO tại Trung Quốc rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực được xem là trọng yếu với an ninh quốc gia và đời sống người dân, từ các dịch vụ công ích như thông tin, truyền thông, năng lượng đến vận tải, nước và tài chính.

Quyết định được ban hành 50 ngày sau khi CAC tiến hành điều tra các sản phẩm của Micron vào cuối tháng 3 với lý do an ninh quốc gia. Theo tuyên bố mới nhất, các sản phẩm của Micron bị phát hiện chứa “rủi ro an ninh mạng nghiêm trọng, đe dọa rủi ro bảo mật đáng kể đối với chuỗi cung ứng hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc và an ninh quốc gia”.

Phán quyết về cơ bản sẽ cấm bán sản phẩm của Micron tại Trung Quốc, “xóa sổ” thị trường đóng góp 11% cho tổng doanh thu 30,8 tỷ USD năm 2022 của hãng chip này. Micron cung ứng nhiều loại sản phẩm như DRAM, NAND, ổ cứng thể rắn.

Các khách hàng hàng đầu của Micron tại đại lục, xếp theo doanh thu, là Lenovo, Xiaomi, Inspur Electronics Information, ZTE, Coolpad, China Electronics và Oppo, theo Bloomberg.

Cấm sản phẩm Micron là động thái đầu tiên của Trung Quốc liên quan đến một nhà sản xuất chip lớn của Mỹ. Một số người trong ngành xem đây là đòn trả đũa của nước này sau khi Micron vận động Washington áp dụng các biện pháp hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến.

Tháng 10/2022, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden siết chặt lệnh cấm xuất khẩu các công nghệ bán dẫn hiện đại sang Trung Quốc, bao gồm thiết bị sản xuất chip, phần mềm thiết kế do nguy cơ công nghệ lõi của Mỹ rơi vào tay quân đội Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng, cuộc điều tra bảo mật vào Micron của Bắc Kinh có thể xáo trộn chuỗi cung ứng memory chip trong nước và là cơ hội cho các đối thủ Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix, cũng như công ty nội địa như Yangtze Memory Technologies.

Đầu tháng 5, Micron bổ nhiệm Betty Wu Mingxia làm Tổng Giám đốc Micron Trung Quốc để thể hiện cam kết đối với hệ sinh thái công nghệ, hoạt động kinh doanh và các cổ đông địa phương. Trong tuyên bố, Wu cho biết Micron Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong cải thiện dấu ấn toàn cầu và vị thế lãnh đạo DRAM thế giới của công ty.

(Theo SCMP)