Công nghệ thứ 7:

Trung Quốc điều tra nhà cung ứng chip AI hàng đầu Nvidia

Trung Quốc đã mở cuộc điều tra vào Nvidia vì nghi ngờ nhà sản xuất bán dẫn Mỹ vi phạm các quy định chống độc quyền sau một vụ thâu tóm năm 2020.

CEO Nvidia Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện về AI tại Tokyo ngày 13/11. Ảnh: Kyodo

Hôm 9/12, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, Cục Quản lý thị trường Nhà nước đã mở cuộc điều tra về những hành vi gần đây, cũng như thương vụ thâu tóm Mellanox Technologies của Nvidia.

4 năm trước, Bắc Kinh phê duyệt thương vụ với điều kiện Nvidia không được phân biệt đối xử đối với các công ty Trung Quốc.

Vị thế nhà cung ứng chip AI hàng đầu thế giới đặt Nvidia vào trung tâm của cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung. Washington cấm Nvidia bán những con chip tối tân cho doanh nghiệp Trung Quốc, làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển dịch vụ AI của họ và bị phản ứng dữ dội từ Bắc Kinh.

Chính phủ Trung Quốc chấp thuận cho Nvidia mua lại nhà sản xuất thiết bị mạng máy tính Israel với giá 7 tỷ USD kèm điều kiện Mellanox phải gửi thông tin về các sản phẩm mới cho các đối thủ trong vòng 90 ngày sau khi Nvidia nhận được thông tin.

Nvidia thời gian qua nỗ lực phát triển chip AI tuân thủ yêu cầu của Mỹ nhưng vẫn cho khách hàng Trung Quốc một số khả năng tiếp cận công nghệ mới quan trọng.

Trước đó, Bloomberg đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang tìm kiếm thông tin về việc Nvidia có vi phạm luật chống độc quyền hay không vào đầu năm nay.

Jack Ma tái xuất

Jack Ma đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập công ty fintech Ant Group của Alibaba.

Jack Ma ngồi giữa hai lãnh đạo Ant Group khi tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập của công ty, ngày 8/12. Ảnh: 36Kr

Jack Ma tham dự lễ kỷ niệm vào chiều 8/12. Đây là lần đầu tiên ông nhắc đến Ant Group kể từ khi công ty fintech hủy bỏ thương vụ IPO bom tấn hồi tháng 11/2020.

Đầu năm ngoái, doanh nhân Trung Quốc cam kết trao lại quyền kiểm soát Ant Group cho người khác.

Trong bài phát biểu ngắn gọn, Ma, một trong những người sáng lập Ant, chúc mừng những thành tựu của công ty. Dù đã từ chức khỏi các vai trò quản lý và giữ kín tiếng trong những năm gần đây, Ma vẫn được xem là nhà lãnh đạo tinh thần của đế chế kinh doanh mà ông đã tạo ra và là bộ mặt của khu vực tư nhân Trung Quốc.

"20 năm trước, Internet chỉ mới bắt đầu và thế hệ của tôi đã may mắn nắm bắt được những cơ hội do Internet mang lại", Ma nói. "Từ quan điểm ngày nay, những thay đổi do trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại trong 20 năm tới sẽ vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, vì AI sẽ mang lại một kỷ nguyên vĩ đại hơn".

"AI sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là AI có thể quyết định mọi thứ", ông dự đoán. "Dù công nghệ rất quan trọng, điều quyết định thành công hay thất bại là liệu chúng ta có thể tạo ra những điều thực sự có giá trị và độc đáo trong thời đại sắp tới hay không".

Ma, 60 tuổi, cho biết, Ant sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ để mang lại "tiến bộ và thay đổi" cho cuộc sống của mọi người trong hai thập kỷ tới.

Ant không công bố bất kỳ tuyên bố nào về bài phát biểu của Ma nhưng bản ghi và video clip đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Elon Musk lập kỷ lục mới giàu nhất thế giới

Với tài sản ròng tăng 63 tỷ USD chỉ trong một ngày, Elon Musk đang giàu hơn 200 tỷ USD so với Jeff Bezos, người giàu thứ hai thế giới.

Elon Musk là người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Bloomberg

Theo bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg, tài sản ròng của Elon Musk tăng vọt lên 447 tỷ USD trong ngày 11/12 (giờ địa phương), sau khi cổ phiếu Tesla tăng 6% và định giá SpaceX lên 350 tỷ USD.

Chỉ riêng năm nay, Musk đã “bỏ túi” thêm 218 tỷ USD. Đáng chú ý, con số này cao hơn tài sản ròng của gần như mọi tỷ phú trong danh sách của Bloomberg, trừ Bezos (249 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (224 tỷ USD).

Musk giàu gần gấp đôi doanh nhân Larry Ellison (198 tỷ USD) và hơn gấp ba Warren Buffett (144 tỷ USD).

Mức tăng 63 tỷ USD chỉ trong một ngày của Musk cũng ngang ngửa với tài sản ròng của Changpeng Zhao (63,2 tỷ USD). Theo Bloomberg, nó còn giúp nâng tổng tài sản của 500 người giàu nhất hành tinh lần đầu vượt mốc 10 nghìn tỷ USD.

Sự giàu có của ông chủ yếu đến từ gần 13% cổ phần và quyền chọn cổ phiếu trong hãng xe điện Tesla, 42% cổ phần trong SpaceX. Ngoài ra, ông còn điều hành hàng loạt công ty khác như xAI, Neuralink, The Boring Company, X (Twitter).

Năm nay, cổ phiếu Tesla tăng hơn 70% lên mức 425 USD khi khép lại phiên giao dịch ngày 11/12, nâng vốn hóa lên gần 1,4 nghìn tỷ USD.

Vai trò nổi bật của Musk trong chính quyền Trump 2.0 thổi bùng sự lạc quan của nhà đầu tư vào các doanh nghiệp của ông.