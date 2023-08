Ảnh: Reuters

Theo Reuters và BBC, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc nói chuyện bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Johannesburg, Nam Phi ngày 23/8. Bắc Kinh cho biết, cuộc gặp được tiến hành theo đề nghị của nhà lãnh đạo Ấn Độ.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã xấu đi trong hơn 3 năm qua, sau khi binh sĩ hai bên đụng độ dọc biên giới không được phân định rõ ràng dài 3.440km, còn gọi là Đường kiểm soát thực tế (LAC) ở khu vực Himalaya. Tháng 6/2020, cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước đã làm 24 người thiệt mạng.

Hôm qua, Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết, New Delhi và Bắc Kinh đã nhất trí tăng cường nỗ lực rút bớt quân dọc LAC. Ông Kwatra nói: "Thủ tướng Modi nhấn mạnh việc duy trì hòa bình và yên tĩnh ở khu vực biên giới, cũng như tuân thủ và tôn trọng LAC là điều cần thiết để bình thường hóa quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc. Về vấn đề này, lãnh đạo hai nước đã đồng ý chỉ đạo cho các quan chức liên quan tăng cường nỗ lực rút quân và và giảm leo thang".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra thông báo cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã "trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ hiện nay cũng như các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm... Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, việc cải thiện quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ phục vụ lợi ích chung của đất nước và nhân dân hai bên. Nó đồng thời có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới và khu vực".

Theo tờ The Indian Express, không có người phiên dịch hay người ghi chép nào có mặt khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau. Ông Tập Cận bình và ông Modi nói chuyện lần cuối bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2022. Ông Tập dự kiến sẽ đến Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 do New Delhi tổ chức vào ngày 9 và 10/9.