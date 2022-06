Trường ĐH Tôn Đức Thắng có chủ tịch Hội đồng trường mới

Hôm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2021-2026.



Một nguồn tin cho VietNamNet hay, Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng bầu ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng trường từ tuần trước, sau khi ông Vương Đức Hoàng Quân xin rút.

Như vậy, ông Vũ Anh Đức là người kế nhiệm ông Vương Đức Hoàng Quân làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Ông Vũ Anh Đức làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Tôn Đức Thắng (ảnh: báo Lao động thủ đô)



Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng hiện có 18 thành viên, do ông Vũ Anh Đức làm chủ tịch.



Trước đó, tháng 7/2021 Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã họp phiên thứ nhất bầu chức danh Chủ tịch và Thư ký nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Vương Đức Hoàng Quân, Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng trường được 93,33% thành viên có mặt bầu giữ chức danh Chủ tịch.



Trường ĐH Tôn Đức Thắng có tiền thân là Trường ĐH Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng, thành lập theo Quyết định 787/TTg-QĐ ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ. Trường do Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh sáng lập và quản lý thông qua Hội đồng quản trị do Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đương nhiệm làm chủ tịch.



Ngày 28/01/2003, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2003/TTg-QĐ chuyển đổi pháp nhân và đổi tên Trường Đại học Công nghệ Dân lập Tôn Đức Thắng thành Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Ủy ban nhân dân TP.HCM

Ngày 11/6/2008, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 747/TTg-QĐ đổi tên Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.



Lê Huyền