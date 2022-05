Thông tin từ phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, Phòng đã nhận báo cáo từ Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) và đang thực hiện báo cáo tổng hợp gửi lên UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT Thành phố theo quy định.

Nguồn tin này cho biết, trong báo cáo của Trường ISHCMC-AA, trường thừa nhận chưa khéo léo trong xử lý vụ việc với phụ huynh học sinh.

Về phía Phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức cũng đã liên hệ với Công an phường An Phú để tìm hiểu sự việc từ cơ quan chức năng và phối hợp giải quyết vấn đề trật tự, an ninh nhằm đảm bảo an toàn, ổn định tâm lý đối với học sinh.

Mấy hôm nay, dư luận dậy sóng khi bà T.H.T livestream tố việc con gái mình bị đánh tại Trường quốc tế ISHCMC-AA và bị sang chấn tâm lý nặng nề. Theo phụ huynh này, khi đến làm việc, nhà trường lại không cho bà gặp cháu gái bị tố đã hành hung con của mình và đẩy sự việc để 2 bên gia đình tự giải quyết với nhau.

Sự việc xảy ra ở Trường quốc tế ISHCMC-AA khiến cộng đồng mạng dậy sóng





Về phía ISHCMC-AA, trên fanpage được cho của trường này phát đi bức thư nói nhà trường rất buồn khi thông tin bị lan truyền, gây ra ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí còn có một số thông tin được đưa ra thiếu chính xác và không phản ánh đúng sự việc.

"Là một trường học quốc tế, chúng tôi có nghiệp vụ giải quyết những tình huống khó khăn giữa các học sinh, giúp các em không ngừng học học và thấu hiểu, và nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện điều này một cách riêng tư để bảo vệ các em học sinh bằng tất cả nguồn lực của chúng tôi".

Cuối bức thư kêu gọi những người lan truyền thông tin hãy dừng lại để bảo vệ các em học sinh.

Hiện Bộ GD-ĐT đề nghị Uỷ ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo xử lý vụ bạo lực trong học sinh Trường quốc tế American Academy (ISHCMC-AA) và gửi thông tin về Bộ trước ngày 31/5.

Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân TP.HCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan nhanh chóng xác minh thông tin và xử lý vụ việc kịp thời, đúng quy định, đảm bảo an toàn và ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Về phía Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, cho biết trước đó Sở đã làm việc với Phòng Giáo dục TP Thủ Đức (trước khi Bộ GD-ĐT có văn bản) nắm thông tin sự việc. Sở cũng đã có yêu cầu Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức phối hợp với cơ quan chức năng, nhà trường giải quyết sự việc để đảm bảo an toàn tâm lý cho học sinh.

"Quan điểm của Sở GD-ĐT TP.HCM là nhà trường cần có trách nhiệm giải quyết sự việc như gặp phụ huynh học sinh, đảm bảo an toàn cho học sinh, ổn định tâm lý, tránh ảnh hưởng đến việc học"- ông Trọng nói.

Lê Huyền