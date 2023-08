Sạt lở trên đèo Bảo Lộc, vùi lấp 3 CSGT cùng người dân.

Chiều 5/8, bà Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đại úy CSGT Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh được Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Trước đó, UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng có tờ trình gửi Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị xem xét, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Ánh Sáng hy sinh lúc làm nhiệm vụ và anh Phạm Ngọc Anh (người dân tử nạn khi giúp CSGT) trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Hàng trăm người được huy động để tìm kiếm nạn nhân trong sạt lở.

Đại úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, Phó Bí thư chi đoàn 3, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng “đã dũng cảm quên mình trong khi thực hiện nhiệm vụ tình huống cấp bách”.

Còn anh Phạm Ngọc Anh, 23 tuổi, quê Thanh Hóa, từng đi nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Sau khi xuất ngũ hồi tháng 6, anh về huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, sinh sống và là đoàn viên Chi đoàn Tổ dân phố 7, thị trấn Madagui. Anh Ngọc đã có mặt Trạm CSGT Madagui (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng), giúp các chiến sĩ di dời đồ đạc, trang thiết bị, song không may bị sạt lở vùi lấp và tử nạn.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm hỏi, động viên gia đình Đại úy Lê Ánh Sáng.

Chiều 30/7, Đại úy Sáng cùng Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành (Trạm CSGT Madagui) sau khi tuần tra trở về chốt CSGT đèo Bảo Lộc dọn dẹp. Anh Phạm Ngọc Anh đề nghị hỗ trợ các chiến sĩ di dời phương tiện, trang thiết bị thì sạt lở xảy ra. Đến trưa 31/7, thi thể 4 người được tìm thấy sau nhiều giờ bị vùi lấp.

Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”, Bộ trưởng Công an truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.