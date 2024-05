Theo báo Guardian, vụ tập kích ồ ạt bằng UAV đánh dấu nỗ lực của Kiev nhằm đáp trả cuộc tấn công của quân Nga ở phía đông bắc Ukraine.

UAV tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar, miền nam Nga bị bắn hạ. Nguồn: X

Sputnik trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 51 UAV của Ukraine trên bầu trời Crưm, thêm 33 UAV nữa ở vùng Krasnodar và 6 chiếc khác tại vùng biên giới Belgorod, miền nam xứ sở bạch dương.

Nhà chức trách Nga cũng thông báo, các máy bay và tàu tuần tra của họ đã phá hủy 6 xuồng không người lái của đối phương ở Biển Đen.

Mikhail Razvozhayev, Thống đốc Sevastopol thông tin, vụ tấn công bằng UAV đã làm hư hại nhà máy điện của thành phố, nơi đặt căn cứ chính của Hạm đội Biển Đen của Nga. Quan chức này nói nhà chức trách có thể mất một ngày để khôi phục hoàn toàn nguồn cung cấp năng lượng, đồng thời cảnh báo người dân về nguy cơ cắt điện ở một số khu vực trong thành phố.

Ông Razvozhayev cũng cho biết, các trường học ở Sevastopol sẽ tạm thời phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Ông Zelensky nói Nga mới xuyên thủng 1/3 tuyến công sự ở Kharkiv

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, các lực lượng Kiev đã ổn định được tình hình ở “chảo lửa” Kharkiv và quân Nga mới chỉ tiếp cận được tuyến công sự đầu tiên, ở vòng ngoài trung tâm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Báo Pravda của Ukraine dẫn lời ông Zelensky bác bỏ thông tin cho rằng binh lính Moscow đã xuyên thủng mọi tuyến công sự ở Kharkiv. Người đứng đầu Kiev cho biết, tuyến công sự đầu tiên và thứ hai do quân đội Ukraine xây dựng và tuyến thứ 3 bằng bê tông do chính quyền địa phương xây dựng. “Đây là tuyến công sự vững chắc nhất, không phải vì chúng tốt hơn 2 tuyến công sự do quân đội xây dựng, mà đơn giản vì chúng nằm cách xa đạn pháo, vũ khí và các vụ oanh tạc hơn”, ông Zelensky giải thích.

Tổng thống Ukraine có phát biểu trên trong bối cảnh có nhiều hoài nghi về việc các công sự của quân đội nước này ở Kharkiv không thể ngăn chặn được đối phương thâu tóm kiểm soát nhiều khu định cư tại đây.

Viện nghiên cứu chiến tranh ở Washington (Mỹ) thống kê, quân đội Nga đã tăng cường tập kích ở phía bắc Kharkiv từ ngày 9/5 và trong vòng một tuần đã giành quyền kiểm soát thêm 278km2 lãnh thổ ở Ukraine, đánh dấu bước đột phá lớn nhất của họ trong một đợt tấn công riêng lẻ kể từ tháng 12/2022.