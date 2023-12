Ảnh: RT

Theo RT, Trung tâm chống thông tin sai lệch (CCD) của Ukraine đã tuyên bố như vậy đồng thời chỉ trích tờ The New York Times về những bài báo gần đây, vốn đề cập tới triển vọng đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, CCD viết: "Để viết ra những tin tức đó, Liên bang Nga đã sử dụng các nhà báo Mỹ mà họ tuyển dụng trong thời gian những người này làm việc tại Nga". Bài báo mà The New York Times đăng tải vào cuối tuần trước do trưởng văn phòng ở Moscow Anton Troianovski cùng các nhà báo Adam Entous và Julian E.Barnes viết.

Bài báo dẫn lời hai cựu quan chức cấp cao thân cận với Điện Kremlin cũng như các quan chức Mỹ, quan chức quốc tế khác nói rằng Tổng thống Nga Putin đã ra tín hiệu thông qua các bên trung gian ít nhất là từ đầu tháng 9 là ông sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn, nhằm dừng giao tranh dọc tiền tuyến.

CCD chỉ trích tờ báo Mỹ về góc nhìn trong bản tin của báo. Cơ quan Ukraine này cho rằng Moscow có thể phát đi một tín hiệu nhằm ngăn phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, bài báo như vậy có thể giúp tăng xếp hạng của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông đang tái tranh cử. Ông Trump từng tuyên bố sẽ dễ dàng chấm dứt xung đột nếu quay lại Nhà Trắng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov cũng bác bỏ thông tin nói là bài báo không chính xác và nhắc lại chiến lược quân sự của Nga đối với Ukraine vẫn không thay đổi. Theo ông Peskov, Moscow sẽ tham gia đàm phán để đạt các mục tiêu của mình. Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022.

Nổ lớn ở Crưm

Các hãng tin của Nga và Reuters đưa tin, sáng sớm nay (26/12), nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thành phố cảng Feodosia của Crưm. Một số đoạn video được các hãng tin Nga đăng tải trên kênh Telegram cho thấy, những vụ nổ và ngọn lửa bùng lên.

Thống đốc Crưm Sergey Aksyonov nói: "Đó là một vụ tấn công của kẻ thù nhằm vào khu vực Feodosia. Cư dân của một số nhà sẽ được di dời". Quan chức này không nêu rõ có hư hại về người và vật chất hay không.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 3h30 sáng và tiếp theo là nhiều vụ nổ nhỏ hơn.