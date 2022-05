Ukraine nói một vạn quân Nga ở Luhansk, Kherson đóng chặt biên giới

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Gaidai tuyên bố trên truyền hình Ukraine như sau: "Đó là các đơn vị thường trú ở Luhansk đang cố gắng tấn công và giành lợi thế ở bất kỳ hướng nào có thể".

Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa thể kiểm chứng. Trong khi đó, theo tin tình báo mới cập nhật từ Bộ Quốc phòng Anh, các lực lượng Nga có thể đã chiếm được hầu hết thị trấn Lyman.

Nga sắp chiếm trọn Lyman

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Lyman là một giao lộ đường sắt quan trọng và là điểm tiếp cận các cầu đường sắt và đường bộ quan trọng bắc qua sông Siverskyy Donets. "Trong vài ngày tới, các đơn vị của Nga trong khu vực sẽ ưu tiên vượt sông. Hiện giờ, các nỗ lực chính của Nga chỉ là quanh khu vực Sieverodonetsk nhưng một đầu cầu gần Lyman sẽ tạo cho Nga lợi thế trong giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công Donbass. Khi đó, Nga sẽ có thể tiến vào các thành phố chủ chốt của Ukraine nằm ở Donetsk, Sloviansk và Kramatorsk".

Hồi giữa tuần này, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, nếu Nga kiểm soát toàn bộ Donetsk và Luhansk, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức.

Kherson đóng biên giới với phần còn lại của Ukraine

Vùng Kherson, đang chịu sự kiểm soát của Nga, đã đóng cửa biên giới với các khu vực Ukraine xung quanh, hãng tin Ria-Novosti dẫn lời ông Kirill Stremousov phó lãnh đạo chính quyền do Nga thiết lập ở Kherson cho biết. "Biên giới hiện đóng cửa vì các lý do an ninh... chúng tôi khuyên bạn không nên tới Ukraine vì bất cứ lý do gì".

Các cửa khẩu biên giới của Kherson với các khu vực Mykolaiv và Dnipropetrovsk của Ukraine đã bị đóng cửa, nhưng vẫn có thể đi từ Kherson đến Crưm hoặc các khu vực của Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, ông Stremousov nói thêm.

Gần như toàn bộ vùng Kherson, ở nam Ukraine, đã chịu sự kiểm soát của Nga kể từ khi các lực lượng Nga tấn công Ukraine hồi cuối tháng 2. Theo các quan chức Ukraine, các lối ra khỏi Kherson đã bị chặn một cách không chính thức từ nhiều tuần và ai muốn rời nơi này đều bị đưa tới Crưm.

Quân đội Ukraine cũng cho biết, Nga đang huy động các lữ đoàn cùng máy móc đặc biệt đi sửa chữa các đoạn đường sắt bị hỏng ở bắc Ukraine nhằm duy trì các tuyến đường tiếp tế. Đường sắt từ Nga tới vùng Kharkiv và tới Izium là tuyến tiếp tế quan trọng cho chiến dịch tấn công của Nga.

Hoài Linh