Ukraine tuyên bố sẽ tiến quân vào Crưm, Thủ tướng Anh đến Kiev

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sky News hôm 19/11, ông Havrylov nhận định rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ có thể kéo dài tới mùa xuân năm 2023. Dù vậy, binh sĩ Ukraine sẽ chiến đấu trong mùa đông “bất chấp những điều kiện khắc nghiệt và thời tiết lạnh giá”.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov (phải). Ảnh: Sky News

“Việc binh sĩ Ukraine tiến tới bán đảo Crưm sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian, và tất nhiên là chúng tôi muốn thực hiện việc đó càng sớm càng tốt. Chẳng hạn, chúng tôi có thể tiến vào bán đảo Crưm vào cuối tháng 12. Điều này có thể xảy ra, và chúng ta không thể loại trừ khả năng đó”, ông Havrylov nói.

“Bản thân tôi tin rằng binh sĩ Ukraine sẽ tiếp tục tác chiến trong mùa đông, bất chấp những điều kiện khắc nghiệt như thời tiết băng giá hay kiệt sức do chiến đấu lâu dài. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, bởi nếu ngừng các cuộc tấn công thì không khác nào trao cho phía Nga một cơ hội lớn để họ bổ sung kho hậu cần và điều thêm quân tiếp viện” ông Havrylov nhận định.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột “tương đối thấp, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản các lực lượng vũ trang Kiev tiếp tục tiến lên”.

“Một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật không phải là mối đe dọa khiến chúng tôi phải cho ngừng các hoạt động phản công”, ông Havrylov nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đến Kiev

Theo hãng tin The Guardian, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 19/11 đã tới thành phố Kiev và có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tôi xin cảm ơn Thủ tướng Rishi Sunak. Kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nước Anh và Ukraine đã trở thành những đồng minh mạnh mẽ nhất. Với sự sát cánh của ông Sunak dưới tư cách là người bạn, chúng tôi tự tin sẽ giành được lợi thế trong cuộc xung đột. Cả Anh và Ukraine đều hiểu được ý nghĩa của việc đứng lên vì sự tự do”, ông Zelensky viết trên Twitter.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak và ông Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine cho biết, bản thân ông và Thủ tướng Anh Sunak trong cuộc hội đàm diễn ra sau đó đã thảo luận về “những vấn đề quan trọng nhất mà cả hai quốc gia cùng quan tâm, cũng như nền an ninh trên toàn cầu”.

The Guardian cho hay, Thủ tướng Sunak sau cuộc hội đàm với ông Zelensky tuyên bố London sẽ chuyển cho Kiev gói viện trợ trị giá 50 triệu bảng Anh “trong thời gian tới”.

“Gói viện trợ được tôi công bố hôm nay gồm có các pháo phòng không, radar cùng nhiều trang thiết bị chống máy bay không người lái. Đồng thời, tôi cam kết sẽ đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine trong bối cảnh mùa đông lạnh giá đang tới gần”, ông Sunak phát biểu.

Mỹ nói xung đột Nga-Ukraine “định hình thế kỷ 21”

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, sự thịnh vượng và ổn định ở hai bờ Đại Tây Dương đang bị đe dọa bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

“Quan hệ thương mại giữa Mỹ và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu có quy mô lớn nhất trên toàn thế giới. Do vậy, khi một cuộc khủng hoảng an ninh xuất hiện ở châu Âu thì người dân ở Mỹ và Canada cũng chịu ảnh hưởng. Theo tôi, kết quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ định hình tiến trình an ninh toàn cầu trong thế kỷ 21, và những quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ không được đứng bên lề vấn đề này”, trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn lời ông Austin phát biểu đêm 19/11 tại Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax được tổ chức ở Canada.

Giới chức Ukraine và Nga tới nay chưa đưa ra bình luận về phát biểu trên của ông Austin.

