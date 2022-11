Ukraine bác ngừng bắn với Nga, Hungary từ chối gói hỗ trợ EU dành cho Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nhiều cuộc thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn an ninh quốc tế Halifax năm nay đều xoay quanh chủ đề liệu cuộc xung đột Nga-Ukraine khi nào sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, ông Zelensky đã nêu ra một quan điểm thực tế hơn về thỏa thuận hòa bình giữa hai nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/11. Ảnh: President.gov.ua

“Câu hỏi chuẩn xác hơn được đặt ra ở đây là liệu nền hòa bình thực sự sẽ được khôi phục như thế nào. Bởi cuộc xung đột dù chấm dứt không đồng nghĩa với việc nền hòa bình được đảm bảo. Phía Nga ở thời điểm hiện tại đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn về ngắn hạn, để họ có thể hồi phục sức mạnh quân sự. Một số người sẽ coi thỏa thuận ngừng bắn là sự kết thúc của cuộc xung đột, nhưng theo tôi thì điều đó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn”, trang President.gov.ua dẫn lời ông Zelensky phát biểu hôm nay (19/11).

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bản thân ông từng đề xuất dự thảo hòa bình gồm 10 điểm với Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Nội dung chính của các điều khoản có liên quan tới “an toàn hạt nhân; an ninh lương thực và năng lượng; Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine; Moscow bồi thường những thiệt hại do chiến sự gây ra…”.

Trong khi đó cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak hôm nay cũng lên tiếng bác bỏ về những thuyết âm mưu cho rằng Kiev “trong thời gian tới sẽ có những nhượng bộ trước Moscow”.

“Tất cả những thuyết âm mưu về việc Ukraine sẽ nhượng bộ hoặc các quốc gia phương Tây đang đàm phán ‘một cách bí mật’ với Tổng thống Nga Vladimir Putin đều không có cơ sở. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ Nga. Đây không phải là một vấn đề chính trị, mà việc này liên quan tới sự tồn vong của Ukraine”, hãng tin The Guardian dẫn bài viết của ông Podolyak trên Twitter.

Hungary từ chối ủng hộ gói hỗ trợ EU dành cho Kiev

Hãng tin The Guardian dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, ông cực lực phản đối gói hỗ trợ tài chính có trị giá 18 tỷ Euro mà Liên minh châu Âu (EU) định dành cho Ukraine.

“Thay vì một gói hỗ trợ tài chính như vậy, tôi kêu gọi EU hãy đưa ra một khoản tiền ‘được phân chia công bằng’ đối với 27 quốc gia thành viên của khối. Với tình trạng khó khăn hiện nay của Hungary, chúng tôi chỉ chi được 170 triệu Euro”, ông Orban phát biểu.

Theo The Guardian, phát biểu trên của ông Orban được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát tại Hungary vào tháng trước đã lên tới 21,6%, mức cao nhất được ghi nhận ở nước này kể từ năm 1996.

