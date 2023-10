Ứng dụng AI trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm dự báo sẽ tăng trưởng ổn định.

Theo báo cáo giai đoạn 2022-2032 của Global Market Insights (Mỹ), giá trị thị trường AI trong lĩnh vực BFSI đã đạt mức 20 tỷ USD vào năm 2022, dự kiến sẽ đạt mức 100 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 20%/năm.

Một số công ty công nghệ chủ chốt cung cấp sản phẩm trên thị trường hiện nay là Avaamo Inc, Cape Analytics LLC, Amazon Web Services Inc, IBM Corporation, Oracle Corporation, Microsoft Corporation, Google và Baidu Inc.

Một số tổ chức BFSI đầu tiên sử dụng chatbot và voicebot là Bank of America, Commonwealth Bank of Australia, MasterCard, Capital One và OCBC Bank Singapore. Các tổ chức BFSI thường đang thuê ngoài những công nghệ này, vì việc phát triển nội bộ có thể dẫn đến chi phí chung cao hơn.

Các công ty giám sát rủi ro đang sử dụng khung AI để ghi lại âm thanh và video về các tương tác giữa khách hàng và chủ ngân hàng, đồng thời kiểm tra các văn bản thường được kiểm toán viên giám sát. Ví dụ, ngân hàng Danske của Đan Mạch đã triển khai khung AI giúp cải thiện tỷ lệ phát hiện gian lận lên 60%.

Ngoài ra, Paypal đã phát triển một công cụ phát hiện gian lận bằng cách sử dụng các công cụ nguồn mở, hoạt động dựa trên kết hợp khai thác dữ liệu, học máy với con người để giúp phát hiện gian lận.

Các ngân hàng và tổ chức tài chính đang sử dụng công nghệ AI để cá nhân hóa trải nghiệm cho khách hàng và nâng cao dịch vụ của mình. Ngoài những ứng dụng cơ bản này, AI còn có thể cải thiện hiệu quả hoạt động hỗ trợ và giúp giảm rủi ro gian lận và bảo mật cho ngân hàng. Xu hướng này đang thịnh hành trên toàn cầu, trong đó tập trung vào các khu vực hàng đầu như Bắc Mỹ, châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Trung Đông và châu Phi.

Khi công nghệ tiếp tục phát triển và lượng vốn đầu tư vào AI tiếp tục gia tăng, thập kỷ tới dự kiến ​​sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng to lớn cho AI trên thị trường BFSI. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức nhất định cần vượt qua, điển hình là các vấn đề liên quan đến bảo mật và tuân thủ; tính minh bạch, khả năng giải thích và độ tin cậy; cơ sở dữ liệu đã được phân loại; nền tảng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội…

Nhìn chung, AI trong thị trường BFSI đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong công nghệ và tăng cường đầu tư. Thập kỷ tiếp theo có tiềm năng lớn cho ngành công nghiệp năng động này.

(theo Gminsights)