Ứng phó bão số 4, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho học sinh nghỉ học từ ngày mai

Theo đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị thông báo cho học sinh nghỉ học kể từ 12h45 ngày 27/9 đến khi kết thúc hình thế thiên tai nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách từ chiều ngày 27/9 cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị giúp người dân di chuyển tàu thuyền vào nơi an toàn để tránh bão số 4

Các trường triển khai phương án phòng, chống bão, mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt đất; tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch sơ tán học sinh tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của bão, mưa lũ, khu vực trũng thấp, ven sông, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đến nơi an toàn.

Trong quá trình sơ tán học sinh, lưu ý đảm bảo thực hiện các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm thích ứng an toàn, phù hợp trong điều kiện mới.

Các đơn vị cử lãnh đạo và lực lượng xung kích trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình mưa bão và giải quyết sự cố phát sinh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông tin kịp thời, đầy đủ đến giáo viên, học sinh, nhất là vùng ven biển, sông, suối, đập, đê điều, hạ lưu các hồ chứa, vùng thấp trũng, hồ nước xung yếu, công trình đang thi công, để chủ động các biện pháp phòng tránh, thông báo thông tin kịp thời những hiệu lệnh của Ban giám hiệu đến giáo viên và học sinh…

Công an TP Huế hỗ trợ các trường học cắt tỉa cây xanh để phòng, chống bão

Tại Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Tân – Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết thời gian học sinh toàn tỉnh nghỉ học là 2 ngày 27 và 28/9.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh yêu cầu các trường học thực hiện chằng chống, gia cố đảm bảo an toàn cơ sở của mình. Các đơn vị cần cắt tỉa cành cây ở khu vực có nguy cơ gãy đổ; lên phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu, hồ sơ đến vị trí cao ráo tránh hư hại do bão gây ra.

Bên cạnh đó, đơn vị giáo dục chú ý các điều kiện an toàn, phòng chống tai nạn thương tích khi gia cố các công trình tại đơn vị.

Ông Nguyễn Tân cũng đề nghị các trường học, đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến đường đi của bão, mưa lũ, cảnh bảo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng như Hue-S; Website của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh để chủ động ứng phó, không xảy ra bị động khi bão vào.