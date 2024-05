Trong ảnh do paparazzi chụp được, Lý Xảo xuất hiện với sắc vóc cao ráo, mặc trang phục đơn giản. Cô trò chuyện cùng bảo mẫu và con gái của Uông Phong. Sau bữa tiệc, cô được bạn trai tháp tùng ra xe về.

Tờ báo cho biết bộ đôi đã yêu nhau được một thời gian. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa lên tiếng về chuyện này.

Uông Phong công khai chuyện tình cảm khi đi ăn cùng gia đình. Ảnh: Sohu.

Theo thông tin, Lý Xảo sinh năm 1990, nhỏ hơn bạn trai 19 tuổi. Cô đến từ Tân Cương, làm việc trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Trước khi yêu Uông Phong, Lý Xảo đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và có một con gái. Cô còn từng đăng ký tham gia chương trình hẹn hò If You Are the One.

Năm ngoái, Lý Xảo trở nên nổi tiếng khi đăng tải những bức ảnh khoe nhan sắc trong lúc đang làm việc. Dưới phần bình luận, dân mạng gọi cô là "người tình trong mơ". Sohu cho biết Lý Xảo gây chú ý với gương mặt đẹp, đôi lông mày rậm, nhan sắc thậm chí sắc sảo hơn cả Chương Tử Di.

Bạn gái mới của Uông Phong được nhận xét xinh hơn Chương Tử Di. Ảnh: Sohu.

Uông Phong ly hôn Chương Tử Di vào tháng 10/2023, sau 8 năm làm vợ chồng. Họ có con chung và Chương Tử Di được kể vẫn rất yêu thương Uông Mạn Hy - con riêng của Uông Phong và người mẫu Cát Hội Tiệp. Ngoài Cát Hội Tiệp và Chương Tử Di, sao nhạc rock người Trung Quốc còn có cuộc hôn nhân khác với Khang Tác Như vào năm 2007. Họ có một con gái nhưng sớm ly hôn vì Uông Phong ngoại tình.

