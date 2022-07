USD thiết lập đỉnh cao 20 năm, Ngân hàng nhà nước lập tức hành động đón đầu

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh, với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở quanh mức 106,55, tăng 1,57% chỉ trong vòng 10 giờ đồng hồ.

Đồng USD tăng lên mức kỷ lục mới sau khi có sự hỗ trợ từ đà phục hồi mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ, vượt qua mức 2,959% khi mở cửa trở lại, kết thúc kỳ nghỉ lễ quốc khánh tại nước này.

Đồng euro tăng 0,13%, lên 1,0435 USD, sau lời tuyên bố của Chủ tịch ngân hàng Bundesbank Joachim Nagel với lập trường nới lỏng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ "nhanh chóng bị từ bỏ" và một lập trường chính sách thắt chặt có thể cần thiết để đạt được mục tiêu lạm phát.

Nhà kinh tế thị trường Tapas Strickland của National Australia Bank, cho biết chính sách hỗ trợ đồng euro về lâu dài sẽ khó được thực hiện.

Ông nói thêm: “Châu Âu vẫn bị mắc kẹt ở giữa cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu. Với tình trạng khó khăn đó, thật khó để thấy một đợt phục hồi dài của đồng euro, điều này có thể giữ cho sức mạnh của USD kéo lâu hơn”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thông báo lùi một số thuế quan của nước này đối với 300 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong tuần này, để chống lại lạm phát. Chính quyền Biden cũng có thể tiết lộ một khoản trợ cấp công nghiệp dẫn đến nhiều thuế hơn trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ.

Tại châu Á - Thái Bình Dương, tờ Wall Street Journal hôm 4/7 (theo giờ Việt Nam) đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đang có kế hoạch lùi một số mức thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc nhằm giảm bớt áp lực lạm phát. Trong khi đó, dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy PMI Dịch vụ Caixin đã tăng mạnh lên 54,5 trong tháng 6 từ mức 41,4 trong tháng 5, vượt qua kỳ vọng của thị trường là 47,3 với biên độ rộng.

Trước đó trong ngày 4/7 (theo giờ Việt Nam), Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thông báo rằng họ đã tăng lãi suất chính sách lên 50 điểm cơ bản, từ 0,85% lên 1,35%. Quyết định này được đưa ra phù hợp với kỳ vọng của thị trường về nhưng quan điểm trung lập của RBA, do đó, triển vọng chính sách khiến tỷ giá giữ đồng đô la Úc và đồng USD (AUD/USD) khó có động lực tăng giá.

Tỷ giá USD trong nước, ghi nhận hàng loạt các ngân hàng thương mại đồng loạt nâng mạnh tỷ giá vào phiên đầu tuần ngày 4/7 sau khi động thái Ngân hàng Nhà nước có động thái nâng mạnh giá bán ra USD, từ 23.250 VND trước đó lên 23.400 VND.

Thị trường liên ngân hàng sáng 4/7 ghi nhận những diễn biến mạnh so với tuần trước. Cụ thể, giá USD tăng lên mức 23.370 VND, cao hơn 90 VND, tương ứng tăng 0,27% so với tuần trước và tăng 2,52% so với đầu năm. Đây là mức nhảy khá mạnh so với xu hướng đi ngang những năm qua.

Ngoài ra, trước những áp lực lên tỷ giá hối đoái, Ngân hàng Nhà nước gần đây đã thực hiện bán ngoại tệ, với lượng USD đáng kể từ dự trữ ngoại hối, ước tính lên tới hơn 10 tỷ USD.

Song song với việc bán USD dự trữ, trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước mạnh tay trong đợt thầu tín phiếu ghi nhận vào phiên cuối cùng của tháng 6 khi bán thành công 44.999,8 tỷ đồng, hút khỏi thị trường một lượng VND tương ứng. Bao gồm, 24.999,9 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 0,65% và 19.999,9 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 0,9%.